黃妍新專輯《4891》——用心地，反流量密碼反Marketing

活在今時今日，不得不知道流量密碼。

例如每個禮拜寫這篇稿，有些題目真心想寫，但明知流量有限，惟有改寫其他自己未必太想寫、但肯定比較多人鍾意睇的。

又例如歌手，自然希望自己首歌能夠流行，希望千辛萬苦終於製作出來的專輯大賣，於是，去諗去思考去研究，究竟唱甚麼才能流行才能大賣？似乎想通了，就只管去唱被認為（但其實不一定）會紅的歌，而不是去唱真正適合自己、如實呈現自己的歌。

當我把黃妍最新專輯《4891》捧在手，真心佩服——包裝實在精美，但令我佩服的不是包裝，畢竟只要肯落本，只要找到個好的Designer，再精美再華麗的包裝都做到出來，重點是：包裝裏，包裝了甚麼？

自然是歌。《4891》的歌，都是受文學作品啟發而創作出來的歌，而且並不是由一個幕後創作團隊夾手夾腳整出來，然後塞給黃妍，並預先交代每一首歌的創作緣由，等黃妍記熟，以便接受訪問時可以背出來，營造整件事黃妍有份參與的假象……即使有其他作曲人的作品，但大部分曲，都由黃妍包辦，然後跟填詞人王樂儀一起去傾去想，想起某本小說，大家都鍾意，再從小說出發，延伸思考，思考出一個呼應現世的主題。

專輯最主要文學靈感是村上春樹《1Q84》，天吾和青豆的故事，MV嘗試展示書中那有著兩個月亮的世界——但留意，不是純粹用影像（拙劣地）還原小說文字，反而是作為歌曲主題的延伸和詮釋，例如〈反烏托邦三部曲〉，借用了小說中牛河這角色，加以改造，拍成一個為生活而拼搏的小人物小故事。

未完，專輯還附有一本同人小說，小說由黃妍和王樂儀共同執筆，一個有關「月亮小姐」與「左手先生」，發生在「4891」的故事。聽歌以外，還想你睇字。

無錯，搞咁多嘢，隨時只換來一句「咪又係Marketing？」的評語，但與其說是Marketing，其實更似是一次「反Marketing」——畢竟「文學」兩個字，在香港從來沒有Market。如果真的那麼考慮市場反應，應該影多幾張靚相，結集，附送一本大過隻碟的寫真集，而總好過送一本小說集。大都都明白，香港人，從來鍾意睇圖多過睇字。

這張專輯卻是放任地用盡各種反Marketing方式被製作出來。銷量如何我不知，我只知當中那份用心。今時今日仍然有人，那麼用心去製作一張專輯，很難得。