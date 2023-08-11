《毒舌大狀》半年後 —— 香港復常了，香港電影有沒有復常？

還記得，去年在戲院，全院觀眾一齊戴口罩，看《飯戲攻心》（Table For Six）。隔住個罩，笑聲依然響亮。

又記得，同樣去年在戲院，全院觀眾一齊戴口罩看《明日戰記》（Warriors of Future），看著主要由香港製造的CG未來，恍如看見香港電影的未來——有能力製作出絕不輸蝕給外國人的電腦特技。

更記得，今年農曆新年，仍然戴住口罩，全院一齊觀看林涼水在法庭上、在權貴面前，大聲說出「Everything is Wrong！」，排除萬難，為被陷害的曾潔兒討回公道，原來公義仍在人心。

而香港電影，亦似乎重奪香港人的心。

所以才會真金白銀，買飛入場支持，看一次不夠，甚至要看好幾次，香港電影票房屢破紀錄：《飯戲攻心》收近八千萬，《明日戰記》收過八千萬；沒有明星兼被列為三級片的《正義迴廊》（The Sparring Partner），收四千三百多萬；真正高潮自然是《毒舌大狀》（A Guilty Conscience），破億。回看黃子華廿年前《一蚊雞保鑣》（Fighting to Survive），十一萬幾埋單。由票房毒藥，變成香港電影票房紀錄第一位的男主角。

然後，復常，睇戲的時候終於可以除罩。或許快樂真的不知時間過，但《毒舌大狀》票房破億，其實才不過半年前的事。過去半年來，有哪一齣香港電影能夠承接《毒舌》效應？

沒有。竟然沒有。

《別叫我賭神》（One More Chance），有發哥主演，他不只做宣傳，甚至跑埋步去戲院謝票，票房也只是僅僅過千萬。

有人說，復常後票房下跌，因為很多人都飛了，不在港，問題是，西片票房仍然好——有人說，沒辦法啊，今年西片實在太強，但回看去年，其實一樣強。

復常前，香港人萬眾同心，戴住口罩都要入場捧香港電影場；復常後，香港電影又似乎瞬間失去香港人的心。

是的，睇戲，好大程度是為了睇人，《別叫我賭神》就有發哥你睇，《掃毒3：人在天涯》（The White Storm 3 - Heaven or Hell）更有三位影帝坐鎮——OK，你說他們都有點年歲了，吸引不了年輕觀眾，但也有一些電影是由年輕偶像擔正，就例如呂爵安，他的號召力，甚至強到成為民選三料影帝。

當然，今年仍未完，奇蹟或許有待出現。

例如剛上映的《陰目偵信》（YUM Investigation），便有ERROR，而擔任主角的更加是有份做《毒舌》的何啟華；今個月，還有《釀魂》（It Remains），教主是主角。下個月，《七月返歸》（Back Home），主角是江熚生。他們都肯定是今時今日最最最最紅的年輕偶像。

如果連這幾齣都收不到 / 過幾千萬，那麼，之前香港電影重得人心的現象，就似乎只是假象。