Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

25/08/2023

看見現在的朱茵，想起從前的我們

#電影 #Movie & Drama #港產片 #射鵰英雄傳 #朱茵 #閃電傳真機 #反起跑線聯盟2 #傻癡癡 #逃學威龍2 #都市的童話 #西遊記大結局之仙履奇緣 #天下無雙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　每個人都只有一次青春——我只有一次，你只有一次，朱茵亦只有一次，而恰巧我（以及不少人）的青春裏，有朱茵存在。

 

　　看報道，知道她復出拍香港劇集，《反起跑線聯盟2》。劇未播，暫時未知會不會看，畢竟題材同下一代教育有關，而我又不打算有下一代，問心，興趣不大，但因為朱茵，因為朱茵將會在劇裏演一個嚴師，或許到正式播映時試試看。

 

朱茵復出拍港劇。

（圖片來源：劉偉恒專頁）

 

　　看見她的相片，當然，必定有一點點歲月痕跡，但仍然很美，仍然是那個曾經令我每日放學立即返屋企開電視睇的朱茵，睇甚麼？睇《閃電傳真機》。當時明明已是高中生，放學後，竟然連波也不打機也不打，就是為了準時回家收看一個兒童節目，實在成何體統。

 

《逃學威龍2》

 

　　懶理世人目光，最緊要不錯失每一個欣賞到朱茵的時光。

 

　　很多電視台女藝員都美，但朱茵的美，特別美——她身形嬌小，臉也小，小小的臉上，放著一組配搭相當完美的五官，足以展現各種表情個性：甜美、愉悅、天真、傲氣、嬌嗲、間或少少邪氣……每一種，對正處於後青春期的我，都足以致命。必需承認，當時看《閃電傳真機》，心態毫不純正，並且充滿雜質。

 

　　我不是電視台高層，但已認為：只讓朱茵做兒童節目，實在嚴重浪費了她。好彩，電視台高層也有相同想法，很快便安排她拍劇，立即做主角，時裝古裝都做，《都市的童話》的丁噹（難忘黎明那首主題曲《傻癡癡》），《射鵰英雄傳》的黃蓉，都很成功；而當很多人說電視藝員只能拍電視劇，拍電影不會吸引，卻正因為有她演繹Cindy，這麼一個對愛情充滿幻想的學生，才令動機相當牽強的《逃學威龍2》變得相當好看。至少每逢有朱茵出現的鏡頭，都好看。

 

《都市的童話》

 

　　當然令大部分人最深刻的始終是《西遊記大結局之仙履奇緣》的紫霞仙子，而我則忘不了她在《天下無雙》的情比金堅，都是劉鎮偉的劇本，或許只有劉鎮偉，才能充分展現她某種性格特質，對心中所愛堅持偏執的那種特質。

 

《西遊記大結局之仙履奇緣》

 

　　青春一剎那。後來的她，轉變過形象，改變過戲路，有話題，但不算成功；再後來，她有了自己家庭，而時間匆匆，不論是她抑或我們，都有一點年歲了。

 

《天下無雙》

 

　　只能說，當看著她和同劇拍檔蘇皓兒的合照，我雙眼，只看著朱茵。

 

　　從前的朱茵，是浪漫的幻想，是美好的回憶；現在的朱茵，是實實在在的生命。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應
更多ChatENT文章

You May Also Like

#電影 #Movie & Drama #港產片 #射鵰英雄傳 #朱茵 #閃電傳真機 #反起跑線聯盟2 #傻癡癡 #逃學威龍2 #都市的童話 #西遊記大結局之仙履奇緣 #天下無雙
More on Art & Living

放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk