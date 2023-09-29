Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

29/09/2023

《新難兄難弟》——1993年中秋，梁朝偉回到50年代

#中秋 #Movie & Drama #中秋節 #梁朝偉 #香港電影 #劉嘉玲 #港產片 #楚原 #楚帆 #新難兄難弟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　「每個人都有後悔嘅時候，但係每一次都希望可以從頭嚟過；其實唔一定要時光倒流，只要我哋能夠珍惜而家，十年，二十年之後，我哋就唔會後悔今日冇做嘅事。」楚原說——不是現實中那位已故名導楚原，而是《新難兄難弟》裏由梁朝偉飾演的楚原，他老竇是，楚帆。

 

《新難兄難弟》

Source/ Online

Source/ Online

 

　　1993年電影。三十年前的梁朝偉，自然不會預視到自己會在三十年後，成為威尼斯影展終身成就金獅獎得主，主持東京國際電影節的大師班。他所能做的，就是那一刻接到的角色。

 

梁朝偉將主持今屆東京國際電影節的大師班。

Source/ 東京國際電影節官網

 

　　三十年前開拍這齣戲的時候，亦不會有任何台前幕後預料得到，這齣《新難兄難弟》將會在日後，成為不少人心裏最具中秋氣氛的香港電影——而當年上映的時候，明明不是中秋檔。

 

《新難兄難弟》中，飾演楚原媽咪的是劉嘉玲。

Source/ Online

Source/ Online

 

　　其實是一個類似《回到未來》（Back to the Future）的奇想式故事，兩位主角，同樣回到上世紀50年代，只是楚原所回到的，是我們在粵語長片那黑白畫面中所看見的時代，絕大部分的人，為了生活而咬緊牙關，捱苦捱日子，卻又同時展現了一種人文精神，「人人為我，我為人人」的精神——不需要硬把這兩句說話視為一個因果關係，因為人人為我，所以我才會為人人；簡單講，就是每個人，都會真心關懷另一個非親非故的人。

 

Source/ Online

 

　　楚帆，正正是這句格言的代言人，不是齋噏，甚至身體力行，蝕底都不計，偏偏他這個優點，正正是作為兒子的楚原最看不過眼的一點，並深信自己人生的缺失，是源自老竇這種性格特點。

 

　　1993年中秋夜，楚原陰差陽錯回到50年代，見到年輕時的老竇以及一班街坊街里，如實見到老竇身處那個只存在於粵語長片的艱難年代，怎樣發揮「人人為我，我為人人」的精神，盡力去幫每一個需要幫忙的人。糾纏楚原多年的心結，解開了，兼且在某程度上也受這種失落已久的精神感染。

 

楚原回到50年代，見回年輕時的阿爸阿媽。

Source/ Online

 

　　故事無疑太理想太浪漫，把人想得太無私太美好，但有時會想，在一個拾回人間美好的佳節，看回一些曾經美好的故事，然後，重新聚焦當下現在，也是件樂事。

 

　　其實亦只能如此。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應
更多ChatENT文章

You May Also Like

#中秋 #Movie & Drama #中秋節 #梁朝偉 #香港電影 #劉嘉玲 #港產片 #楚原 #楚帆 #新難兄難弟
More on Art & Living

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk