不變陳慧琳，不變的紀念日

從來都不鍾意聽〈紀念日〉，但當知道陳慧琳在《SEASON 2演唱會》有唱這首1997年的歌，竟然，有點恨聽。

記憶原來真的會替自己加分。

就算本身麻麻的記憶，也會隨著年月而變得OK，甚至美好。

9月，陳慧琳51歲生日，然後開騷；看著她在社交媒體Po出來的相和片，不論是Rehearsal抑或站在舞台上，她真的好似從來沒有變，仍然是1995年夏天以〈一切很美 只因有你〉出道的那個她。

當然，點都有變，但旁人看在眼裏，只是微乎其微，微到一個不著痕跡、肉眼觀察不來的地步。

電台Plug她那首〈一切很美 只因有你〉的時候，我正在放暑假，等升Year 2，在糖街銅鑼灣中心二樓一間漫畫舖做替工。銅鑼灣中心仍在，裏頭大部分商舖已變成以外傭對主要對象。一個商場都要變，但陳慧琳可以不變。

她出道時，是偶像，但不會有人嫌她只是偶像，質疑她的實力——「她有沒有實力？」，從來都不是世人會去諗、去搵答案的問題——這問題，甚至不曾存在。當然，總有人不喜歡她，但影響不了她。

不像一般同行難免要經歷一段捱的時間，才被接納，走紅；陳慧琳由出道到走紅之間，好似不存在甚麼時間，甚至可以說，她一出道就紅。

她沒有甚麼負面新聞，沒有高低起跌的過程，站在娛樂角度，她的人設無疑有點悶，悶在太平穩太美滿太沒黑暗面。

其實這種悶也算是一種得天獨厚。她唱歌演戲，就是唱歌演戲，娛樂大家，而不需給予任何附加意義，像這次復出開Show，唱回大量早就成為很多人記憶的歌，這些歌，不只是她和歌迷成表階段的證明，也是某一個時代的紀念。在這紀念過程中，不用聲嘶力竭大聲吶喊，卻自有一種Bittersweet，讓我們想起從前的我們。

看著陳慧琳不變的樣貌，聽著不變的她唱不變的歌，是暫且應對變幻世界的少少心靈良藥。