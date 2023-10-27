王菲、梁朝偉 ── 好久不見，兩段愛情經典

王菲與梁朝偉一張合照，配上一句「好久不見」，令好多人思潮起伏，想起很多。包括我。霎時間令我回到1994，想起《重慶森林》，想起這齣王家衛（奇跡地）用極短時間拍完的戲。

原來王菲，不只唱歌好聽，在大銀幕也很美。她的角色，阿菲，在快餐店打工，開工時必定聽歌，最愛The Mamas & The Papas〈California Dreamin’〉，而且會開大Volume，方便遊魂，遊魂去加州。真正的生活，總是在他方。

633，晚晚來快餐店買消夜，幫任職空姐的女友買消夜，到了某一夜，只買了杯齋啡，自己飲。阿菲似乎喜歡了這個默默飲齋啡的軍裝警。

王菲與梁朝偉，首度合演，演繹了一段發生在1994年突如其來的愛情故事——這段愛情，沒有溢於言表的示愛話語，也不像千禧後香港電影，每每把愛情表現成一場男女暗戰，反而是，有著一份超越語言的浪漫，同時伴隨著上世紀90年代中環風景的深夜浪漫。《重慶森林》，的確把香港拍得很美，那種美，絕非人工，不整色整水，而是自自然然。就像阿菲與633之間，如果這是情，就算再突然，依然很自然。

八年後，2002年《天下無雙》，他們回到民間傳奇《游龍戲鳳》的世界，一個絕對浪漫的世界：正德皇帝微服出巡，遇上李鳳姐，私訂終身，一生一心。另一段突如其來的愛情故事，正德皇帝妹妹無雙和小霸王李一龍，二人情投意合，卻被母后拆散，無雙甚至被母后嫁到塞外，李一龍決定走遍天下尋覓無雙，你是如此的難以忘記。在劉鎮偉浪漫蒂克超級奇想下，這一對戀人，竟然以一種史無前例方式永遠一起，永遠化成對方心裏的天下無雙。「其實情之所至，應該係你中有我，我中有你。邊個係男，邊個係女，有乜所謂，兩個喺埋一齊，開心咪得囉。」李一龍曾經這樣說。

王菲是無雙，梁朝偉是李一龍。這是他們另一段、也是截至目前為止最後一段合演的突如其來愛情故事。

阿菲與633，無雙與李一龍，先後述說了兩段香港電影裏的經典愛情。

近年，每當重見一些跟自己青春過、或如實陪伴自己度過青春的人，會忍不住，想起從前的美好。其實從前是否真的美好？不重要，因為記憶會替自己加分，會自自然然變得美好。

當然也因為合照裏的王菲與梁朝偉，不受歲月影響，依然美好。