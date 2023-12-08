《富都青年》男主角——吳慷仁，動人的原因？

有一些人得獎，你會戥他高興，因為實至名歸。

例如甚麼人？吳慷仁。憑《富都青年》一個生活在馬來西亞的啞巴外勞，獲頒第60屆金馬獎最佳男主角獎。

基於這篇不是影評，《富都青年》好不好看？不在討論範圍之內，但吳慷仁的演出，是真的動人，亦很有實感，看著，冷血如我，也為阿邦這個虛構角色被安排的不堪命運，不忍，和傷感。

第一次看他演出，不是台灣電影或台電灣劇集，反而是香港電影，2018年《非分熟女》，由始至終以女性做主角，由始至終描述一個對性懼怕的女子故事，當時看，意外地，竟然被男主角吳慷仁深深吸引——他固然靚仔，卻不是那種典型靚仔，不是得個樣，而是有Layer的；一個人演員的Layer，自然不是憑肉眼看得出，但能夠藉著演繹、對角色的詮釋，展示出來，以致他演的那個廚師角色，存在不只是一個功能角色，得到意義，得到生命。

你絕對有權反對我，畢竟我沒讀過任何有關演技的課程，不懂得很理論地、好學院派地，拆解一個演員表現；只能說的是，吳慷仁就是能夠給我一份「多於演」的感覺。當時很渴望訪問他（而懶埋自己那接近襲啞程度的國語水平），但結果，做不到。

這份渴望，一直存在；而吳慷仁演出不斷，甚至愈來愈多，亦愈來愈重要，參演了好幾齣話題串流劇《我們與惡的距離》、《華燈初上》、《模仿犯》，而且都是主要角色——是的，在《華燈初上》裏只是配角，但相信，沒有人會忘記他演的媽媽桑「寶寶」。

一個人紅了，終於獲得肯定了，他／她所經歷的過去（不論好的壞的不堪的），自自然然被重提，而吳慷仁的過去，就是一段不斷掙扎不斷努力不斷拚命證明自己的過去——曾經有人兜口兜面對他說：你一世都做不了男主角，結果？他做到了。他有沒有天份？肯定有（即使他說自己並非最有），但更重要的是：「總是可以當最努力的那一個。」他說。努力從不是肉眼可見，真實的努力，是一定會轉化成具體表現，讓人看見，至於世人看不看見，則已屬於際遇的範疇。戲劇裏和現實中的吳慷仁，都很動人。