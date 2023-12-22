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22/12/2023

林海峰演唱會——在告別之前，ABCD繼續支持

#Movie & Drama #林海峰 #軟硬 #林海峰Uncle Auntie Farewell Party #軟硬天師 #林海峰演唱會
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  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　大概一年前，偶然認識了幾位軟硬Fans，多年來一直持之以恆身體力行支持軟硬的長情Fans。由上世紀80年代尾90年代頭至今。如果這不是長情，我不知應該怎樣形容這份情。

 

《林海峰Uncle Auntie Farewell Party》
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

　　我份人太無情，就算對某個人某件事產生了感情，總是很短暫——日本Idol，不知迷過幾多個；韓國女團，前前後後不知鍾意過幾多隊。

 

　　這幾位軟硬Fans的感情，卻一以貫之。正因為感情是這樣從幼開始滲透，令他 / 她們看林海峰演唱會的時候，擁有極巨大的感受。

 

《林海峰Uncle Auntie Farewell Party》
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

《林海峰Uncle Auntie Farewell Party》
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

　　感受不止於看著一個自己喜愛多年的人，實體地，在台上載歌載舞，還因為那些歌那些舞，實在承載了太多：讀書時聽收音機的時候、青春時忘我追星的日子，然後偶像大個了而自己也一樣長大了的歲月無聲。

 

　　最重要的是，他當晚所唱的歌詞，都是由他自己用筆去寫，都是他的觀察和感受——他是真的用自己的話，去說想說的話，而不是假手於人，之後才做補充說明和事後賞析（當然，就算這樣做也沒甚麼問題）。

 

《林海峰Uncle Auntie Farewell Party》
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

《林海峰Uncle Auntie Farewell Party》
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

　　而更重要的是，那些歌，都在用一個嬉戲態度，記錄和側寫，時地人和物的變化——OK，未必是甚麼深入研究，但肯定拮得中，又兼具娛樂性，以致流行曲再不止於流行曲，不只流行於一時，以致在日後，足以成為回看各種變化的參考資料。

 

　　就連我如此無情，當晚在台下聽著這些歌，也產生種種情緒：聽〈蛋撻〉，會感傷；聽〈返鄉下耕田啦你〉，會在感傷包圍下得到點點溫暖；此時此刻聽回〈的士夠格〉，又會遙想起90年代，不期然愉悅起來，不期然站起來郁身郁勢。乜都假，及時行樂最緊要。

 

最後一場Encore，軟硬合體。
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

最後一場Encore，軟硬合體。
Source/ sylv.sh @ Instagram

 

　　Fans偶像齊齊大合唱。快樂時就要快樂唱。

 

　　我很羨慕那幾位Fans，能夠做一個有情而又長情的人，能夠一早找到一個值得自己長年累月支持的人。原來我最羨幕的是這個人。

 

 

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