香港國際電影節焦點影人 —— 絕對香港製造的陳果

第四十八屆香港國際電影節焦點影人，陳果。

當年看《香港製造》，好震撼——「當年」，說的是1997年，時代明明改變了，但問心，又不太感覺到箇中改變，總之，有工返就返，有飯食就食，有戲睇就睇。那時候，好多人入戲院已不會揀香港電影來睇，我卻在某晚收工後，去了看《香港製造》。

竟然在大銀幕見到瀝源邨——瀝源邨商場那個我不時去、出了名臭的男廁，陳果安排主角中秋，目擊一個著住中學校服的少年用刀劈向廁格中一名中坑，這中坑，是少年阿爸；少年劈阿爸，是因為他「搞」了細妹。

《香港製造》的香港，不是UFO那個明顯經過人工修飾狀甚作狀的香港，也不是王家衛作品裏那個只容存有愛情記憶的香港，更加不是港產動作片中那個任你拳打腳踢的香港，反而是很殘忍，兼有種單憑肉眼已清楚望見的污糟——你不會在《香港製造》以及陳果大部分電影裏見到靚嘢，最靚，隨時是《榴槤飄飄》的小燕，一個由黑龍江省牡丹江市來到旺角搵食的妓女，為了吸引麻甩佬，而努力展示一份俗艷，如此俗艷的小燕，平日卻只會行經旺角的後巷，見不得光。《香港有個荷里活》的周迅很靚吧，但陳果安排她出入的，是鑽石山的大磡村，木屋區，而她經常見到的，是在大磡村開燒臘舖的三父子，三父子都肥騰騰，不會有導演像陳果，夠膽用他們做主角孭起部戲。

陳果拍這些戲的時候，香港還未流行拍議題電影，有幸開戲的，仍然在類型電影上，努力用低成本經營——陳果一樣使用極低成本（以及專揀非職業演員），卻持續拍他想拍的香港，一個只見低下層、殘忍、不靚兼且污糟邋遢的香港，但不是在賣慘，也不是要唱衰甚麼，反而是透過這麼一個不經修飾的香港風景，去說真的屬於香港、只有香港才會製造的人與事和景貌；當中仍有類型電影的痕跡（程度或有所不同），但同時，又擺脫類型限制。

看陳果的電影，未必令你看得高興舒暢，但你會看到一個你可能從未目睹過接觸過的香港。