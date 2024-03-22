《熱辣滾燙》：建基於原版、通俗過原版，賈玲也外露過原版

有一點必需先講明：《熱辣滾燙》再勵奮人心票房再收多幾十億，講到尾，都是建基於2014年日本原版《100円的愛》的劇本，實在太好，把一個完全沒有生活目標的中年女人，決定燃起鬥志的理由寫了出來，配合導演武正晴的冷靜處理，以及安藤櫻的演繹，成為一齣即使十年過後仍然令人記住和回味的電影。

如果你有看過《100円的愛》，如今再看《熱辣滾燙》，必定發現由人物設定、故事，甚至分鏡，都跟得好足——尤其最後一場拳賽，賈玲飾演的杜樂瑩，步出休息室，經過走廊，走進比賽場地，上擂台，接連捱打，用右拳反擊，鏡頭擺位和剪接近乎完全一樣，唯一最大分別，安藤櫻的齋藤一子，穿過走廊時並沒有在鏡中（幻想）見到過去的自己，杜樂瑩呢，卻看見一個過去的自己，那個曾經極「月巴」的自己，笑住向著現在那個鍛鍊到肌肉結實的自己，這一幕既是她個人幻想，也是給坐在戲院的我們看，看到她現實中和電影中的改變——當杜樂瑩爸爸見到不再「月巴」的女兒時，也是用「變」這個字，來形容女兒，沒辦法，杜樂瑩的變化實在太明顯太肉眼可見——不只心，還包括身，心態不能窺見，肉身卻可以清楚看見，《熱辣滾燙》就是透過這麼一個形而下的方式，讓我們看見杜樂瑩的決心。

這種經由肉身變化展示的決心，不是借助電腦特技，是靠賈玲本人，如實地先增磅再嚴重地減磅來呈現，這麼一個（帶點自虐的）鍛鍊過程，跟故事裏杜樂瑩給自己的嚴苛要求完全重疊，以致電影的宣傳，也集中在賈玲的減磅過程上，提醒我們看電影的同時，其實也在見證一個女人現實中的自我挑戰。當日安藤櫻為了遷就緊迫拍攝過程，不得不艱苦鍛鍊身體，但給外界的感覺，就是不及賈玲那麼效果顯著和辛苦。

如果單純比較激勵人心的作用，《熱辣滾燙》的確強過《100円的愛》，除了賈玲本人的嚴苛修行，故事上的增刪，也達到一種更通俗的戲劇效果；最大的分別，來自拳賽完結後，一子頭耷耷，跟著明明嫌棄過放棄過她的男人走；杜樂瑩呢，乾脆拒絕那個曾經放棄她的男人邀約，獨自走。不是要分甚麼高低，不是要說一子到最後還是要依傍男人，杜樂瑩就可瀟灑向前行，但這個細節的不同，或可以看出時代的轉變，女性心態的改變。