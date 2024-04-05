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05/04/2024

《GTO Revival》——再見反町與菜菜子，但願人長久

#GTO Revival #日劇 #岡崎紗繪 #Movie & Drama #反町隆史 #松嶋菜菜子 #鬼塚英吉 #麻辣教師GTO #冬月梓
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    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　看《GTO Revival》，看到最後一幕時，好難不起雞皮。

 

　　問心，這齣只得一集的《麻辣教師GTO》26年後特別篇，幾普通，故事普通，處理上也普通，不就是安排一個似乎合理的理由，讓已經做了外賣仔的鬼塚英吉，到另一間學校，再做阿Sir，而又自自然然地遇上有問題的學生，更有問題的老師，以及引致所有問題的大人虛偽世界。

 

《GTO Revival》

《GTO Revival》

 

　　這個虛偽世界鬼塚早在26年前已經見識過，知道怎樣能夠（在某程度上）擊破；真正讓他始料不及無所適從的，是今時今日的網絡世界，這個新世界的存在，令學生要去做援交賺錢買包包Po在社交媒體博取三唔識七世人的心心，令某人化身道德判官拍下校內師生行為放上網任由世人公審，面對來自這個非實體世界的批判抨擊，仍然使用古老手機的鬼塚，似乎無計可施。

 

1998年《麻辣教師GTO》，被喻為反町與菜菜子訂情作。（網上圖片）

 

　　但這齣《GTO Revival》重點，由始至終，都不旨在交代一個活在90年代時空的人怎樣面對2024年的學生問題，事實上，不管世界怎麼變，鬼塚最緊張的始終是：年輕人還有沒有夢想？因為「夢想」是一個指向「未來」的詞語，如果年輕人沒有（或不敢去擁有）夢想，就代表在他們心中，已經沒有未來，所以再不需要為所謂未來努力奮鬥。鬼塚肯定不是能有效催谷學生成績的優秀老師，卻絕對是著緊學生未來的好老師，著緊他們在未來，成為甚麼樣的大人。

 

八木莉可子飾演市川鈴鹿，《GTO Revival》關鍵人物。

岡崎紗繪飾演綾原美結，曾經對教學充滿熱誠的老師。

 

　　而這齣特別篇讓我們知道，當日那群由窪塚洋介、池內博之、小栗旬、山崎裕太等飾演的頑劣學生，在26年前經歷過鬼塚式教育後，都已長大成人——未必個個都擁有獲大人世界認可的成就，但至少，都是每一天真誠對待生活的人，而不是那些日日只管盤算自身利益而活得核突虛偽的禿頭人——在藤澤亨的漫畫原著裏，衣冠楚楚的虛偽大人，總是禿頭人。

 

岡崎紗繪與反町隆史。（圖片來源：岡崎紗繪IG）

《GTO Revival》

 

　　然而無論故事發生在26年前抑或26年後，鬼塚英吉身邊最重要的人，都必然是冬月梓，松嶋菜菜子飾演的冬月梓。

 

　　最後，看著冬月梓／松嶋菜菜子來接放工，和鬼塚英吉／反町隆史一齊慢慢走，Fade Out，但願人長久。

 

《GTO Revival》

 

 

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