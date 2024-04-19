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19/04/2024

《12.12：首爾之春》—— K-pop產地的黑暗一夜

#韓國 #韓國文化 #破墓 #Movie & Drama #韓國史 #雙十二政變 #12.12：首爾之春 #K-pop
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    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　正在為能不能看到ITZY香港演唱會而苦惱，換轉以前，完全沒這種煩惱 —— 我根本不聽K-pop，也根本沒有甚麼K-pop組合會來港開Show，而K-pop這種音樂體系，根本仍未影響全世界。

 

　　是的，我們都經歷過一個不去理會韓國流行文化的年代——流行文化都不理，這個地方的歷史更加不會想去知道，例如我，在大學讀歷史系，有得揀法國史德國史日本史，但就是沒有韓國史——都沒有人教。
自然不會知道1979年12月12日發生了雙十二政變這件事，一件從此影響了韓國的大事。

 


《12. 12：首爾之春》

 

　　當然，世界每個地方都曾經發生過好多大事﹐不是每一件事我們都需要知道，更加不是每一件都足以改編成影視作品，所以，對於《12.12：首爾之春》，當初是抱住準備看一齣（可能有點悶的）歷史電影心態去看，的而且確，電影是這一個歷史事件的還原，導演金性洙卻以極度純熟的類型電影處理手法還原。

 

　　這就是今時今日韓國電影的厲害。他們太明白類型電影，太明白怎樣鑽挖類型電影的各種可能，務求拍到一個極致地步，同時能借助類型電影，去講不同故事，像《破墓》，就借恐怖片，聰明地說出了韓日的歷史轇輵，但依然保持恐怖片應有的味道。

 


《12. 12：首爾之春》

 


《破墓》

 

　　《12.12：首爾之春》就以Action Thriller方式，交代了1979年12月12日這場軍事政變的經過，黃晸珉飾演的保安司令官全斗光（亦即全斗煥），在朴海俊飾演的盧泰健（原型為盧泰愚）及一眾軍人支持下，發動政變，而鄭雨盛演的李泰臣（原型為張泰琓），作為首都警備司令官，面對軍事叛變，誓要保衛國家。當中涉及不同陣營的對疊角力，不同階層官員對「國家」和「身份」的態度，有人盡力保護國家，有人力保身份為自己所帶來的利益，有人挺身而出，有人匿埋逃避，每一個人的每一個行為，結果，演化成一個無可挽回的局面。全斗煥成功奪權，成為總統。

 


黃晸珉（中）飾演保安司令官全斗光（原型為全斗煥）。

 


鄭雨盛（左）飾演李泰臣（原型為張泰琓），面對軍事叛變，誓要保衛國家。

 


朴海俊（中）飾演盧泰健（原型為盧泰愚），支持政變。

 


丁海寅飾演陸軍特戰司少校。

 


全斗煥掌權後，韓國爆發不少重要事件，而這些事件也先後被拍成電影，例如《逆權司機》，便以光州事件做主題。

 

　　當我們今時今日沉迷追捧膜拜韓國流行文化，原來在過去——一個不太遙遠的過去，那裡曾經進入一個黑暗時代。

 

　　而他們願意面對這些真實存在過的黑暗，並用精湛手法，拍出來，讓世人知道。

 

 

 

 

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