《異形：羅穆盧斯》——在禁閉空間，見回某種老朋友

導演是Fede Alvarez,他拍過《鬼玩人》(Evil Dead)和《禁室殺戮》(Don't Breathe),是真的擅長在一個禁閉空間營造緊張血腥困獸鬥,兼且不受成本掣肘——直至拍成本比較高的《蜘蛛網中的女孩》(The Girl in the Spider's Web),卻只拍出一齣悶片。

