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23/08/2024

《求救眨眨眼》——入場前不要備課，入場後不要眨眼

#求救眨眨眼 #Zoe Kravitz #驚慄片 #議題片 #Channing Tatum #Blink Twice #Movie & Drama
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    月巴氏

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Photo: 網上圖片

　　應該是上個月？第一次看到《求救眨眨眼》（Blink Twice）Trailer。

 

　　看過無數Trailer。再隱晦的Trailer，或多或少都總會透露或洩露電影主題，但不排除我悟性太低，或蠢，當日看完《求救眨眨眼》（Blink Twice）Trailer，真的完全不知道齣戲想講甚麼。

 

《求救眨眨眼》


《求救眨眨眼》

 

　　加上份人又懶，沒有上網去找這齣戲的相關資料來看，以致不知道故事主題，不知道拍攝緣起，也不知道導演原來是在《蝙蝠俠》（The Batman）飾演Catwoman的Zoe Kravitz，而只知道，男主角是近幾個月不時在電影出現的Channing Tatum，例如《全謊位登月》（Fly Me to The Moon）那個在美國太空總署工作的戇直總監，又例如《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的Gambit，牌王。

 


《求救眨眨眼》


《求救眨眨眼》

 

　　現實中作為Zoe Kravitz伴侶的他，在《求救眨眨眼》裡，被安排演一位超級富豪，從事科技生意，在一個衣香鬢影的籌款晚會遇上侍應Frida，連隨邀請她和她的女性友人，搭私人飛機，前往他的私人島嶼度假，同行的，除了幾位靚女，還有他的幾位富豪朋友。

 


《求救眨眨眼》


《求救眨眨眼》

 

　　以上，是我在Trailer和頭半小時所能接收和看見的事，當然知道，純屬表象，非事實之全部，然而究竟這個私人島嶼上正在發生甚麼事？我真的不知道——如果入場前有看過相關資料，知道電影原初片名，不難估到，但慶幸，我份人懶，沒有預先備課，所以才能在一個完全無知的狀況下，目睹事情怎樣發展，逐步知道殘酷真相。

 

　　就像那偶然獲邀的侍應Frida，一心以為好運降臨，有幸識到超級有錢人，但原來——我絕對不能說，而只能說，首次執導的Zoe Kravitz，以驚慄片方式，成功帶出一個嚴肅議題，證明了議題片，其實可以用類型片方式處理。

 


Zoe Kravitz在《蝙蝠俠》飾演Catwoman。

 

　　本來對Channing Tatum一直沒甚麼感覺，看完這齣《求救眨眨眼》，好憎他——嚴格來說是：好憎他象徵的某一類男人。

 


《求救眨眨眼》

 

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