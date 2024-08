《長腿》——有些恐怖，可能只是我們無法理解

的而且確,《長腿》的宣傳做得實在太好,夠膽拋《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)出來,直言《長腿》是《沉默的羔羊》後最恐怖連續殺人犯電影。好多香港人看過後,都說不恐怖或不知哪裏恐怖,其實不排除是我們都沒有在美國長時間居住過,不能理解故事發生地那份天然恐怖感,以致不能理解《長腿》所締造的票房奇蹟,類似例子,我想起2007年那齣《午夜靈異錄像》(Paranormal Activity),宣傳上講到點恐怖點得人驚,美國人觀看時甚至不時揞眼,我純真,信以為真,結果入場後只看到一齣不時影住房門自動開閂的悶片,心想:美國人,你們未免太生人唔生膽吧。

