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20/09/2024

《破浪男女》—— 我努力去做的那場戀愛

#情感關係 #羽毛球 #性生活 #電影 #梁湘華 #Movie & Drama #破浪男女 #吳慷仁 #柯煒林 #劉主平
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    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
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　　有些電影，你會想一睇再睇；有些事情，你會想一做再做。

 

　　《破浪男女》就是我想一看再看的，看甚麼？看裏頭那些浮世男女，不斷地把愛做的事一做再做，愈做愈想做。

 

《破浪男女》（網上圖片）

 

《破浪男女》（網上圖片）

 

　　這群破浪男女給我看見的畫面，應該是香港電影未來一段時間（甚或永恆地）都不會再見到的，不因為我們在現實中抗拒這回事，而是基於不方便再公開地呈現和談論這件事，慾念來到？唔該，Book場，打場羽毛球好了。

 

　　所以絕對有理由相信，我們會開拍的愛情電影也只會是《羽毛男女》，場波，由頭打到尾，務求老少咸宜。

 

　　但不要誤會《破浪男女》只是一齣讓你看見男女胴體在不斷郁動的電影，反而更想你看到的是：這群男女在使用胴體應對時，他們的心，究竟在想甚麼？又或者，在追求甚麼？或渴望得到甚麼？

 

　　一個是浪蕩自由從來不乏性伴的單親爸爸，一個是收人錢蒙著臉用粗麻繩好好綁著客人進行SM的香港青年，一個是衣著得體從事喪葬生意準備嫁人的成功女性，一個是開工時不忘同好姊妹交流性愛歷程的女警，各人透過肉體廝磨，分組進行連串交流，當中有沒有愛？高舉道德的人肯定會說沒有，但其實高舉道德的人亦只是旁人，作為旁人，又怎會知道？憑甚麼看穿？

 

吳慷仁演過文藝網絡小說的單親爸爸，不乏性伴。（網上圖片）

 

柯煒林飾演UberDick，間中做Freelance，提供專業SM服務。（網上圖片）

 

　　楊雅喆讓四名男女談的這場戀愛，動口，但更大部分時間需要動手，用具體行為，了解自己對愛的需要，以及癖好——他們（渴望）得到的，不是柏拉圖口中那個愛的完美理型，而是分裂在世上、破破爛爛卻又實實在在的愛，因為破爛，絕不完美，才會令人遍體鱗傷；但因為夠實在，他們才會有所感覺，有被感動，至少，有歡愉的快感。

 

劉主平飾演女警小綠。（網上圖片）

 

梁湘華飾演白Q，表面上既成功又幸福。（網上圖片）

 

　　純愛不只是僅作遠距離精神交流，也可以是在經歷不同身體與身體緊貼之後，隔晒渣，終於尋覓到、明白得到自己真正需要，真正需要甚麼樣的愛人——因為必須要有個具體的人，才能把看不見的愛，表達、傳送、接收。

 

　　《破浪男女》每一個男女或許都破破爛爛，但至少，在追尋愛情這件事上，仍然在努力，一直在努力。

 

上周，四位演員應中文大學性別研究課程邀請，出席分享講座。（圖片提供：双喜電影發行有限公司）

 

 

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