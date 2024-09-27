狄美摩亞，由完美變成完美得可怕

某深夜，在串流平台看紀錄片《Brats》，幾乎喊。

沒有中文片名。英文片名其實是指「Brat Pack」，這個Term，由記者David Blum創造，在1985年《New York Magazine》一期封面故事裏使用，用來形容一群上世紀80年代中期瞬間崛起的年輕影星——語義，是帶著一點點輕蔑。

被歸類為Brat Pack的年輕影星眾多，其中一位，是我們都很熟悉的Demi Moore——因為她的《人鬼情未了》（Ghost），我曾經好有衝動去學整陶瓷，無奈找不到異性（願意坐我前面）一齊整，學習計劃告吹。

Brat Pack成員都曾在一瞬間好紅，但大部分都未能把名氣延續，Demi Moore，是唯一例外，1990年《人鬼情未了》讓她成為愛情片女王，之後的《義海雄風》（A Few Good Men）、《不道德的交易》（Indecent Proposal）、《叛逆性騷擾》（Disclosure），繼續賣座，同時令世人見到她不同面向，直到1996年《脫衣舞孃》（Striptease），被影評人抨擊，兼被觀眾嫌棄，即使繼續有戲拍，但世人已轉為凝視她的外貌外形，有些電影，例如《神探俏嬌娃2：指環密令》（Charlie's Angels: Full Throttle），也有意無意利用真實的她（例如年齡），作為一個虛構角色的特質，是否不懷好意？有一點。

如今的她，61歲了，在新片《完美物質》（The Substance），演一名剛剛踏入50歲的過氣女星，不只過氣，甚至被電視台男高層嫌老，炒她，她不甘不忿，冒險注射一款神秘新藥，藥物功效是：讓不再年輕的你，創造出一個年輕完美的自己——沒錯，在世俗的天空下，惟有年輕，才算完美。

而Demi Moore在戲裏多次展露（由年老所衍生的）醜態。

不知有沒有動用化妝加工，但總之看在眼裏，已肯定不再是《人鬼情未了》那個和Patrick Swayze整陶瓷的Demi Moore。很佩服她，這絕對是她一次可怕到完美的演出。

《Brats》的導演Andrew McCarthy，當年Brat Pack成員，跟Demi Moore合作過1985年經典《St. Elmo's Fire》，在接近四十年後，找回Demi Moore細說從前；大家都真的有點年歲了，80年代的青春已成記憶，回看當年外界那些標籤批評，得啖笑，雲淡風輕。