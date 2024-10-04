《武替道》——其實甚麼是「香港電影」？

有些說話，我明白講的原因，但實在好怕聽到。

其中一句：「XX不死。」

「XX」是甚麼？可以是任何東西，例如可以是港漫，當好多人聲嘶力竭喊出「港漫不死」，似在同時暗暗宣告：港漫正邁向死亡——未死，但奄奄一息。

興旺時，才不會強調甚麼「不死」。

另一句好怕聽到的是：「團火唔好熄。」

表面聽落好勵志，但其實隱隱然，存在一點點情緒勒索。

我絕對是港產動作片迷，曾幾何時，也像《武替道》的龍仔，迷戀那些絕對搏命的動作（甚至幻想過有朝一日成為特技人，中學時經常練習跳起彈牆旋風腿），例如《警察故事》最後那場發生在尖東商場的打戲，我真的先後看了接近二百次，每一次看心裏都只會出現兩個字：黐線，這個動作點做？那個動作又點做？不痛的嗎？問點做之餘，更加會問：點解要做？

答案只會是：因為我是武師，因為這是武術指導的要求。

董瑋在《武替道》的角色森哥，就是武術指導，經歷過港產動作片黃金時代，為香港電影留下永恆的經典，但同時，也為一個好兄弟留下永遠的傷患。森哥內疚嗎？當然內疚。

但當他再有機會身處拍攝現場，看見動作演員做不到他要求的動作，又或武師太錫身而令一個笪落地的動作不夠真實時，他就㷫，㷫就自然爆粗，要求再做，一直做，做到他收貨為止，問題是他一直不收貨，一直要求再做，做到演員躁，做到武師傷，做到工作人員不准放飯，人人怨聲載道。

而這其實是過去香港電影拍攝現場口耳相傳不時發生的事——森哥，作為一個純屬虛構的角色，其實是那個港產片黃金時代的矛盾象徵：因為有他（們）的搏命全奉獻，為香港締結了一個電影盛世；不過，如此盛世，是全賴不少人（被要求下而不得不）作出的默默犧牲。

所以當我看著《武替道》，感受矛盾複雜：很佩服森哥在電影拍攝上的專業和敬業樂業，卻極討厭他在片場的態度氣燄；完全明白龍仔對港產動作的熱情熱愛，卻又極不想目睹他為了一個別人構思的動作、一齣掛上別人名字的電影而身受重傷。

對於香港電影，同樣矛盾。有些明明連合格也稱不上但因為有台前幕後夢想加持的，不能不撐，不能不講好說話，畢竟人家張揚地表示自己團火未熄，你又怎能吹熄？

但這番話絕對不是指《武替道》。

甚至認為《武替道》才是今年最能代表香港電影的電影，因為說明了，甚麼是「香港電影」。