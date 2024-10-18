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18/10/2024

當世人不再畀面色你睇，而只對你魅笑

#魅笑 #電影 #魅笑2 #影評 #Smile 2 #Movie & Drama
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  • 月巴氏

    月巴氏

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    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
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　　與成長背景絕對有關，自小就知道世上存在「睇人面色」這回事，所以自小就學懂睇人面色，以便能夠無障礙地睇人面色。

 

　　《魅笑2》（Smile 2）主角Skye，超級巨星，自然不需要睇人面色，而只需要畀面色人睇，睇她面色的人包括：朋友、助手、Dancers、身兼經理人的媽咪，以及唱片公司老闆，但他們對住Skye，仍然時刻保持微笑。

 

《魅笑2》主角由Naomi Scott飾演。（網上圖片）

 

《魅笑2》（網上圖片）

 

　　對住Fans呢？Skye當然不會畀面色Fans睇，反而保持微笑，有求必應，簽名合照？來吧我甚麼都應承。而能夠見到偶像真身的Fans，自然開心，所以笑逐顏開，笑到見牙唔見眼。

 

　　換言之，圍繞住Skye的人，都只會對住她笑——不需理會真心定假意，總之，笑就是笑。

 

Jack Nicholson兒子Ray Nicholson，扮演女主角前男友。（網上圖片）

 

《魅笑2》（網上圖片）

 

《魅笑2》（網上圖片）

 

　　兩年前的《魅笑》（Smile），秉承《午夜凶鈴》和《鬼上你的床》（It Follows）這類恐怖電影的Rule，一旦被詛咒，就像染了病，成為病毒宿主，必需成功把病毒傳染別人，才能解咒。

 

　　當《午夜凶鈴》的中咒下場是貞子會從你部電視機爬出來找你，《魅笑》就用笑容作為中咒的證明，這亦是《魅笑》（唯一）出色之處——笑，明明是令世界更美妙的人間潤滑劑，卻被轉變為一種附帶恐怖意義的呈現，而且顯而易見，畢竟肉眼可見。

 

《魅笑2》（網上圖片）

 

《魅笑2》（網上圖片）

 

　　到了《魅笑2》，笑依然代表恐怖，這種恐怖更被聚焦在一個歌星，一個人人都只會和只能用笑臉面對的歌星上，而這位歌星，有過毒癮，經歷過一場嚴重交通意外，總算康復過來準備大型Tour，偏偏極有可能中了這麼一種超現實詛咒——說「極有可能」，是因為電影強調她曾經吸毒，精神壓力巨大，於是她目睹的那些「魅笑」和各種恐怖現象，是真實？抑或只是她的精神和感官出了問題？

 

　　《魅笑2》不純粹是《魅笑》的簡單延續，但求簡單地把首集成功元素複製重演；繼續擔任編劇和導演的Parker Finn，其實有意將首集核心要素延伸和擴展，作為一個明星異常精神考察的途徑——當世上再沒有人敢畀面色你睇，而只管對住你笑笑笑，原來可以好恐怖。

 

2022年《魅笑》，票房大收口碑好。（網上圖片）

 

　　《魅笑2》驚不驚嚇，人人感受不同，但至少讓我明白到：畀面色人睇固然不好，對住人一味笑隨時更不好，木無表情最好。

 

 

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