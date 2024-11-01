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01/11/2024

《破．地獄》：至少為自己破一次地獄

#Movie & Drama #港產片 #電影《破．地獄》 #香港電影 #破地獄
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  • 月巴氏

    月巴氏

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    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　曾幾何時香港人，應該是全世界最鍾意入戲院笑的一群人。

 

　　因為曾幾何時港產片，不論任何類型，都是笑片的不同變異：《最佳拍檔》明明是仿效007的高科技動作片，但光頭神探絕大部分時間都令觀眾笑；《蜀山》明明是古裝玄幻武俠片，身處古代亂世的俠客亦不忘引人笑；《殭屍先生》明明是結合功夫的殭屍片，但在殭屍面前，劇本依然安排暫時停止呼吸的演員落力搞笑；呼吸可以暫停，笑不能停。

 

　　我們曾經那麼愛笑，港產片又曾經持續地令我們發笑，但事到如今，近乎再沒有笑片，香港電影也不會特登為笑預留位置。

 

　　笑變得太難，喊還比較容易。

 

　　《破．地獄》就被認為是一齣令人喊的戲。生離死別，固然足以令人喊，但陳茂賢寫的故事，沒有刻意安排大量戲劇性死別，當中那一場場死別，旨在呈現黃子華與許冠文角色的衝突和矛盾：一個剛剛成為喪禮經紀，一個是資歷深的喃嘸師傅；前者為在世的人服務，後者為逝者引路，但電影給我們看的並不是香港殯儀行業大揭秘，反而是借黃子華的道生，去看文哥的家庭，由旁觀，到漸漸影響，繼而改變文哥作為父親角色時的思維。

 


《破．地獄》（網上圖片）


《破．地獄》（網上圖片）


《破．地獄》（網上圖片）

 

　　我們看到的既是生死，同時又不止於生與死，更重要是人生在世時的糾結，糾結可以來自原生家庭，可以來自一個重男輕女的老竇，可以來自兄弟姊妹，可以來自工作的規範和沒出路等等，而種種解不開的糾結，漸漸變成了當事人的精神地獄。

 


衛詩雅飾演郭文玥，不滿父親重男輕女。（網上圖片）


朱柏康飾演郭志斌，跟隨父親，做喃嚤師傅，但其實心不甘情不願（網上圖片）

 

　　而這個訊息，是透過一個Drama好看的故事，讓故事裡的人為我們交代——交代的方式可不是如演說般一五一十講出來，而是做出來，演繹出來，令我們感受得到，感同身受。

 


《破．地獄》（網上圖片）


《破．地獄》（網上圖片）

 

　　固然不是喜劇，更加不是悲劇，而是一齣尋常的人間倫常劇，尋常不代表平平無奇，而是因為具有普遍意義，是他也是你和我，都會無可避免遇上，無奈日常太多事要忙要煩，已經無暇找方法，為自己破地獄。

 

　　《破．地獄》其實不想只令你喊，更希望讓你釋然。

 

　　以便為再一次笑做好準備。

 

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