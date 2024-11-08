從此記住衛詩雅是演員

演員，絕大部分，總在等待角色，等待一個可以表現自己的角色，等待一個可以代表自己的角色，等待一個足以讓人從此記得自己是演員的角色——記得自己固然重要，但作為演員，讓人記得自己是演員會更重要。

而要令人記得自己是演員，是需要演員本人先能放下自己去演好不同角色，而不是總在標榜自己高舉自己。透過忘記，令人記住。

而衛詩雅在這幾年間終於讓人記住她是演員——透過兩個角色，兩個徹底不同的角色。

《不日成婚》系列的可怡，《破．地獄》的文玥。

可怡和文玥的創造者，都是陳茂賢。

編劇出身的陳茂賢，在他首齣執導電影《不日成婚》，讓衛詩雅飾演可怡，一個基本上通情達理但總有執迷野蠻時的可愛女仔，大部分愛情輕喜劇都必定存在的那種女仔，數量多到，足以成為一個典型，是衛斯雅讓這個典型變得不典型，讓可怡變成一個獨特的存在，讓我們記住可怡怎樣為愛情傾力付出，又怎樣為愛情不止一次感到沮喪。

可怡有情，文玥則無情——又或努力讓自己接近無情。

因為文玥多年來活在一個感受不到情的家庭。身為喃嘸師傅的老竇，似乎只對她阿哥志斌有情，而對比活生生的人，老竇似乎對死人更容易付出感情，令他每一次都落力破地獄，務求成功超渡亡魂。

可怡呢，生而為女人，因為這個身份，在老竇（被潛移默化而根本無法考證）的傳統觀念裏，很多事情，都注定被預先取消資格。文玥感情無處投放，只能（錯誤）投放在每一個她做救護員時（無法）拯救的傷者身上。

我最詑異的是，陳茂賢竟然寫了這兩個徹底不同的角色給衛詩雅，而衛詩雅又能詮釋得到。

尤其《破．地獄》。當我們以為劇情必然落在許冠文的文哥和黃子華的道生，集中描寫二人價值觀的衝突，卻原來透過這種衝突，延伸到文哥與子女的關係，並用來化解他與文玥的矛盾，解開多年糾結，又或套用道生的話，為活著的人破地獄，破開精神的地獄。

文玥這個角色，也為不少人破開對衛詩雅的固有概念，並重新確立了一點：她是一位值得我們入場細心欣賞的演員。