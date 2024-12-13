久別重逢，仍然是那個少女

過去一個星期，近乎晚晚都睇戲——沒辦法，工作關係，不睇戲，就沒有題材寫文做節目。

在這種（基於工作的）心理前設下，如果能遇上一齣自己真心覺得好睇的，要還神。好彩今個星期終於給我遇到。

真的有一種久別重逢的感覺。

《久別重逢》的故事題材，放在今時今日香港是有點輸蝕：一個中年音樂人不能適應現今音樂市場運作，自己亦遇上好一段時間的創作瓶頸，搞到又煙又酒，卻在入院期間跟曾經和自己朝夕相對的女同學重逢——這麼一個故事，並不像議題片那樣，有重要問題要呈現要探討，不夠文以載道任重而道遠。

亦欠缺一個足以觸動任何年齡界別人士的主題。一個中年音樂人寫的歌，被指過氣，再沒有歌手肯用？去做電視台歌唱比賽評判囉，又或者，轉行囉。

《久別重逢》要說的不純粹是這個中年人的內心掙扎，而是很少香港電影再會去訴說的情懷，散失已久的情懷，有少年少女的情懷，也有中年人重遇舊情人的情懷——前一種情懷，指向未來，而因為未來尚未到來，自然可以充滿期待，即使無可避免患得患失，但大致上還是明媚的。後一種情懷，把當事人帶回過去，而因為過去真的已成過去，再加上回憶總是比當下眼前真實較美好這種本質，注定不開心不甘心。

這是一場過去與未來（亦即現在）的對照記，讓作為觀眾的我們，同時旁觀少年蘇昇華和中年蘇昇華，少年那個帶著希冀的他，是怎樣變成中年這個落泊不堪的他？少女夏文萱，不單只旁觀，甚至參與其中，分別推動這二個（其實是同一個人的）人，原因？她著緊，她喜歡這個人，一直喜歡這個人。

所以故事真正主角其實是夏文萱——少女時代的夏文萱，這個角色有甚麼特別？除了比較可愛，近乎沒有，就只是一個平凡學生。

演繹她的，是許恩怡。很多人提到她，總是不忘提及她是柏安妮女兒，但其實，當她對住鏡頭，就有她自己，現實中她是誰人個女，與誰又有甚麼關係，都無關宏旨，就像拍攝《久別重逢》時，她就是夏文萱，有絕大部分平凡少女都擁有快樂與哀愁和煩惱，有喜歡的人，許恩怡要放下自己，呈現這個少女的平凡，但她演繹上的獨特，為平凡的夏文萱賦予獨特。平凡不等同平面，更加絕不會只是白紙一張。

一個平凡角色，一樣可以好吸引。

梁禮彥這齣《久別重逢》的確沒有探討甚麼，但我入場睇戲，不是為了上堂。