《宛如阿修羅》——作為人妻，你快樂嗎？

《宛如阿修羅》已率先成為2025年度我最喜愛劇集。

即使現在才不過1月，時間真的尚早。

吸引我去看，不因為是枝裕和——從來不是是枝裕和Fans，但這一點毫不重要，畢竟我一個人的喜好不代表甚麼，鍾意是枝裕和的香港人仍然是那麼多。

吸引我的是那幾位女演員，宮澤理惠、廣瀨鈴，以及松坂慶子。看完七集才發現，最好看的原來是演二家姐的尾野真千子。

還有向田邦子。從未看過她的小說，甚至一直誤以為《宛如阿修羅》是她的小說作品，但原來是劇本。

一個家庭故事，時間設定在1979年，昭和54年。這是原版劇集播出的年份，到了2003年，森田芳光重拍，拍成電影——上述兩齣我都沒看過，所以不存在新舊對照比較。

故事依然是在這個姓竹澤的家，一家之主恆太郎，每星期返兩日工，過日辰；老婆是典型家庭主婦，捱了大半世，湊大四個女——大女綱子，一早嫁人，但丈夫早死；二女卷子，有頭家，老公是上班族，有一子一女，正值青春期；三女瀧子，職業Librarian，是從未拍過拖的人；細女咲子，在咖啡室做侍應，跟一個潦倒拳手同居。

故事由三女瀧子揭發老竇有外遇（兼有個仔）開始，立即相約姊妹商量：是否應該讓媽咪知道？道德上，理性上，媽咪似乎有需要知道，但知道了又代表甚麼？四姊妹決定不講，卻不知道原來媽咪一早知道，只是一直詐作不知道，原因呢？只有媽咪自己個心才知道。

四姊妹都各有問題要面對。綱子是別人外遇對象（套用我們的普及形容，就是狐狸精）；卷子一直懷疑老公有外遇，但不知點算好；瀧子，一直渴愛愛情；咲子，為了支持身為拳手的戀人不惜犠牲自己，卻發現對方竟然背叛自己。

你絕對有權說這是一個典型婆媽故事，向田邦子卻能夠把這類老土情節，提升為一次針對女性幸福的多重反問——能夠嫁作人妻就必然幸福？抑或擁有愛情才是真正幸福？一旦伴侶背叛自己，當面識穿是為自己贏回尊嚴？抑或保侍緘默才可以維繫家庭兼加保不失？向田邦子沒有透過Slogan式對白或金句去問和給答案，而是透過角色（可能違心）的外在言行，以及並沒有宣之於口的真情實感，讓你自行推理——注意，有議題，亦不代表就需要處理成猶如論文的嚴肅故事，反而可以是喜劇，甚至鬧劇，但喜鬧得來，完全現實，兼且認真。甚至令我覺得比是枝裕和過去所有電影都好看。

當然這純屬個人感覺，就像《宛如阿修羅》裏那群女子，對於婚姻，對於妻子愛人這類身份，各有個人的體驗，不能說誰一定正確，誰一定錯。

她們宛如阿修羅，但始終不是阿修羅，而只是人。