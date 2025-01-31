《完美伴侶》——萬事如意，是多麼幸福的事

截至目前為止，只看了一齣賀歲片——《完美伴侶》（Companion）。

不排除你會問：《完美伴侶》是賀歲片來的嗎？我的邏輯是，但凡被安排在賀歲檔上映的，就是賀歲片；而事實上賀歲片種種必備元素，《完美伴侶》一律有齊。

例如甜蜜蜜愛情。《完美伴侶》故事起圍，就是一對在超級市場碰上然後隨即愛上對方的男女，愛得義無反顧，不需要在事前知道對方成長背景，考察對方工作環境才決定值不值得去愛。這是愛，純粹的愛。

又例如豐富情節。某程度上，賀歲片的情節變化有條Form，無可避免安排一場突如其來的劫難給主角，徹底改變他／她習慣了的生活，甚至人生；但基於賀歲片關係，主角到最後必然能夠走過劫難，有驚無險，並帶著一種嶄新態度繼續生活，面對未來的人與事，寓意觀眾也能在新一年開展新的人生。《完美伴侶》女主角Iris，就因為一場她始料不及的性騷擾，明白人臉多險詐以及愛情真面目，可幸她沒被打沉，反而勇敢面對人生。

再例如動作和搞笑場面。動作場面，可大可小，不一定要有，但最好有——OK，沒有動作場面尚且可以勉強接受，但搞笑場面，是Must，畢竟入場看賀歲片就是為了笑，淺笑爆笑狂笑恥笑因人而異悉隨尊便，但總之，要令觀眾笑。回看《完美伴侶》，有齊動作和搞笑場面，而箇中的笑，是毒笑，源自人類惡意而產生的笑；動作場面上，則不自覺呼應了農曆新年的紅噹噹美學，因為都幾Bloody，但放心，絕不噁心核突。

我會把這齣《完美伴侶》形容為「愛情動作賀歲笑片」，兼且是一齣聰明而又美麗的恐怖片——聰明來自劇本，為一個已被拍到有點爛的題材，找到新而獨到的觀點切入，而又執行得好，那種好，不止於把劇本忠實地拍出來，反而是配合上一種奇詭的美學，再配上表面聽落突兀其實帶有Add Value作用的歌曲和配樂，讓我們恍如在觀看一齣典雅懷舊愛情電影，但原來充滿了人類的劣質惡意，試圖利用別人的愛來滿足一己私欲。

不能說太多了，只能說的是，散場時，我很滿足，心曠神怡。

並真真正正明白到，「心想事成」其實未必真確，若能夠「萬事如意」——行事如同自己的主觀意志，已是多麼幸福的事。