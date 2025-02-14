我不為了美國隊長，而只為了變紅的夏里遜福

曾幾何時，看Marvel電影，好有儀式感。儀式感包括：

1. 一早買定飛，務求確保在上畫第一日（甚至第一場）就觀賞得到，這樣做，除了因為心急，也為了防止被劇透。

2. 己所不欲，勿透俾人——你不想被劇透，你亦不要因為自己第一時間看了，基於優越感，立於不敗之地，而在社交媒體劇透，又或者自作聰明地玩那種暗示式劇透，更乞人憎。

3. 如果你真的不能在第一日就入場觀看那麼不幸，唯一可以做的，就是在入場前一直不上網，同時不跟已入場的朋友同事對話。

4. 總算看完了，喜歡的話，自然是二刷，二刷的同時，找回相關漫畫來看，又或上網看別人的分析，務求能夠參透當中每一顆彩蛋的意義。

我認，我也曾經是這麼一類重視儀式感的人（即使自問不算MCU影迷）。

但不知由何時開始，沒有了這種儀式感，又或者，漸變成行禮如儀，不再興奮和刺激；這種再不興奮和刺激，由《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）開始，愈來愈強烈，到《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）達到高峰，甚至瞓著——而且是有夢發的那種瞓著。

再加上愈拍愈多的串流劇，最初，都會驚一旦不看這齣和那齣就不明白日後某一齣戲，但生有涯而MCU也無涯，以有涯隨無涯，殆已，所以，算了，MCU絕大部分劇都沒有看，但有時實在忍不住，直至看了《秘密入侵》（Secret Invasion）頭兩集，好嬲，嬲到差一點變Red Hulk，嬲甚麼？嬲自己。

嬲還嬲，《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）仍要看——不為了看Anthony Mackie演的新一任美國隊長，而是為了最後會變成Red Hulk的Harrison Ford，Yes，不需劇透，我們都預先被告知這一個重要安排；當曾幾何時有關方面為求製造驚喜而在Trailer整色整水，到現在，不會也不敢了。

但當然，仍然有一些不能提前說的秘密，例如某些舊角色再現身，固然為了故事，但更重要作用，大概是用來喚起那班仍然不離不棄的影迷回憶，噢，Well，原來大家共同經歷了這麼一段漫長歲月，情，真的從幼開始滲透。

無情是我。首先值得慶幸是，我全程沒有瞓，好專心——Sam Wilson肯定沒有Steve Rogers的魅力，故事又正好利用這一點，把他描寫成一個信心欠奉的美國隊長，本來諗住有一番作為，又瞬間落入奸角的陰謀，被罷免職務；他當然繼續拚命追查，經歷了好幾場（拍得不俐落CG也欠佳的）動作戲，成功解決一個空前危機，但未唞夠，又要面對變成紅Hulk的Harrison Ford。

原來由始至終令我沒有瞓兼專心的是Harrison Ford。

進入勇敢新世界後，不再需要夾硬政治正確，最需要正確，是揀啱演員。