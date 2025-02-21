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21/02/2025

《斷崖谷》——有情、有原創性、有Anya Taylor-Joy！

#Anya Taylor-Joy #Movie & Drama #電影 #斷崖谷 #The Gorge
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    月巴氏

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　　但凡有Anya Taylor-Joy演出的電影，都是（我）必看的電影。

 

　　但當知道她參演《斷崖谷》（The Gorge）這齣串流電影時，我卻步，我避忌——看牌面，極可能包含兩個令我擔心的元素。

 

《斷崖谷》（網上圖片）

 

《斷崖谷》（網上圖片）

 

　　原因不明，返年不少演技有口碑的荷里活一線女演員，都湧去拍動作片；角色設定上，不是特務，就必定是間諜（不要問我特務和間諜有甚麼本質上的分別），例如Charlize Theron的《原子殺姬》（Atomic Blonde），例如Jennifer Lawrence（扮一個長期講俄羅斯口音英語俄羅斯人）的《紅雀特工》（Red Sparrow），又例如Jessica Chastain的《頭號殺姬Ava》（Ava），其後，更聯同Penélope Cruz、Diane Kruger、范冰冰以及Lupita Nyong'o合演《355：諜影特攻》（355）——只能說，除了《原子殺姬》，其他呢，由普通至欠佳不等。

 

《原子殺姬》（網上圖片）

 

《紅雀特工》（網上圖片）

 

《355：諜影特攻》（網上圖片）

 

　　另一個原因不明：串流平台近年不停製作高成本動作片，每一齣都真的動作連場，但劇情，就好似同一個（渣）編劇所寫，甚至有人形容這些（渣）劇本都是AI代勞。是不是AI代勞我不知道，而只知道，的確幾渣，有沒有具體例子？Gal Gadot主演的《攻心諜戰》（Heart of Stone）便是了。你可能會質疑，我會看，都只是為了看Gal Gadot，Sorry，你質疑錯了，我是會計較電影質素的。

 

　　回看《斷崖谷》，Anya Taylor-Joy被安排的身份，不知是特務還是間諜，但總之，這肯定是一齣由串流平台出錢拍攝的動作片。

 

Miles Teller飾演Levi，Anya Taylor-Joy飾演Drasa，因守塔而相識，愛上。（網上圖片）

 

　　無奈，實在太喜愛Anya Taylor-Joy，不理了，照看。

 

　　結果，喜出望外。

 

　　在充斥太多續集和改編故事的今時今日，《斷崖谷》故事是原創的：一男一女，兩位狙擊手，分別代表美國和俄羅斯，獲委派守在一道神秘峽谷兩側的孤塔上，為期一年，而任務是，監視、定期報到，以及射殺由峽谷爬上來的生物，甚麼生物？謎，按曾駐守的士兵透露，那些生物，名叫「空心人」。

 

《斷崖谷》（網上圖片）

 

設定上，Anya Taylor-Joy的Drasa是狙擊手，身手了得，不需要等男主角救，甚至反過來救男主角。（網上圖片）

 

　　電影最初一小時，就是交代這一男一女的孤獨日常，直到寂寞開始難耐，他和她，嘗試用望遠鏡觀察遙遠的她／他，漸漸締結一段隔住深淵的友誼，然後有一天，男方按捺不住，決定跨越峽谷。

 

　　原來這是一個由遙距開展的愛情故事。曾執導《奇異博士》（Doctor Strange）和《接駁靈聲》（The Black Phone）的Scott Derrickson，把兩個狙擊手這段只能將情話用筆寫出來的關係，拍出了一份由遠到近由淺入深的情味，但作為觀眾又會心知肚明，這既是一個愛情故事，但又肯定不只是一個愛情故事，因為峽谷之謎，尚未解開，危機仍然存在，而之後的故事，就是二人因意外而不得不進行解謎的求生歷程。

 

　　那個謎，不算新，但因為頭一小時鋪得好，以致看著這對狙擊手情侶身陷險境，怎樣一齊殺出血路，是真的會替他們擔心——因為導演如實地傳遞了那份實在的感情，使我著緊，這絕不是一般串流動作電影有的效果。

 

《斷崖谷》（網上圖片）

 

《斷崖谷》（網上圖片）

 

　　至於那個謎究竟是甚麼？Well，不便透露。

 

　　至於「空心人」真正身份？如果你介意，看到這裏就算。

 

　　如果你不介意知道？請看下去。

 

Sigourney Weaver有份演出，角色身份神秘。（網上圖片）

 

— — — — — — 這是分隔線 — — — — — —

 

　　空心人，是因為感染了化學物，而跟動物、昆蟲甚至植物基因混種的——混血衰人。徒具人形姿態，卻終日幹著各種賤行惡行。

 

 

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