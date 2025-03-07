《寶貝智多星》不可愛配角的苦痛導賞服務

續上回。上星期寫過一篇〈期待Guy Pearce能步上奧斯卡頒獎台〉，結果，Guy Pearce始終未能成功踏上奧斯卡頒獎台。

最佳男配角是Kieran Culkin。得獎電影，《深痛導賞團》（A Real Pain）。

或許因為，從來都不是《寶貝智多星》（Home Alone）迷，一直都把Macaulay Culkin和Kieran Culkin兩兄弟撈亂——Macaulay Culkin才是《寶貝智多星》那個智多星Kevin，Kieran Culkin只是扮演Kevin個Cousin，無奈是，之後很多年，不少世人都把他認錯做Macaulay Culkin——被認錯不特止，還被指責及不上阿哥可愛。

那種被長期認錯和被指不夠可愛的苦痛，只有他明白。

可愛，會隨著年月而減退。苦痛不能。

他在《深痛導賞團》的角色Benji，也是別人的表弟——Jesse Eisenberg演的David，是表哥。這對表兄弟，個性完全不同：表哥David務實，有份穩定的工，有老婆有個女，平凡地在社會做一個努力平凡人；至於表弟Benji，沒有返工，沒事忙，別人會覺得他對生活欠缺目標不負責任，他則認為自己只是率性地活，率性到，會在和表哥出發去波蘭前，先把大麻寄去自己下榻的酒店，以便和表哥一起享用。

他們去波蘭不是玩樂，而是為了去已故祖母在波蘭的家看一眼，同時Join了一個考察猶太人歷史的導賞團，了解猶太人在二戰時蒙受的苦難，所以當知道其中一程火車被安排坐在頭等車廂，Benji渾身不舒服，忍不住講出口：坐頭等車廂，享受頭車廂的頭等膳食，等待前往目的地了解一段歷史上有存在過的痛痕，不妥。他就是這麼一種人，不圓滑，不識看別人眉頭眼額，只會將自己最真實心聲，毫不修飾地說出來，例如當導遊動用一種背資料形式介紹一個沉痛的歷史遺跡，Benji又再一次當面指出箇中問題——換轉自恃在社會打滾多年的所謂正常人士，一定不會這樣做；覺得不妥？事後才上Social Media數臭，隨時更有效。

Jesse Eisenberg在劇本裡，創造了Benji這一類人——或者不是創造，因為現實中一直存在這類人，往往被視為不合群不識做人的異類怪人，然而這種怪人，或許才是真正可貴的人，對日常敏感，對生活著緊，對苦痛充滿感受，而因為敏感和著緊，以致對於苦痛擁有比一般人更深的感受，同時持續承受這些（外來）感受。

這個劇本，一個不慎就會變成過火作狀懶有態度。現在，剛剛好。

用一個狀似輕鬆愉悅的調子去說苦痛——苦痛可以來自沉重歷史可以來自輕省日常，可以不凡也可以平凡，總之可大可小，而每一個人的個別苦痛都是真實的，不容被任何人否定。

Benji這類人注定孤獨，很多人都羨慕他，但都不敢變做他。