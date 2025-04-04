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04/04/2025

《三命》那份蛋治不只是蛋治，是故事

#ViuTV #電視劇 #三命 #Movie & Drama #林愷鈴 #陳國邦
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    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
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　　行家一出手，便知有沒有。

 

　　我不是行家，亦不懂拍攝剪接寫劇本及演技方法，只是個仍然想在有生之年看到香港有好電影好劇集的普通人。

 

　　做得普通人，自然不知道甚麼是電影感——如果有電影感，那麼又有沒有電視感？電影感和電視感，當中是不是存在了高低之分？

 

《三命》（網上圖片）

 

《三命》（網上圖片）

 

　　我當然不知道，而只知道《三命》播出後，好多人讚，讚有電影感，卻又沒有再詳細解釋落去，令「電影感」這個由三字組成的Term，份外高深，格外神秘。

 

　　我份人比較蠢（無論過去命運怎樣選擇，都不會幫我增加智力），高深神秘的事，注定與我無緣，所以晚晚追看《三命》，試圖明白別人口中的「電影感」。

 

　　劇才剛開始，截至目前為止，仍然未能參透，但至少感受到一種近年在不少香港電影電視劇都不再存在的節奏——好的節奏，能夠使場口與場口，產生一種Organic感覺，自然又舒服，不是夾硬黐埋一起，嚴重失去說故事的功能。

 

吳澤烽，飾演少年駱澤信。（網上圖片）

 

蘇家樂，飾演青年駱澤信。（網上圖片）

 

陳國邦是中年駱澤信。（網上圖片）

 

　　我們都習慣了在社交媒體看短片Share短片，務求用最短時間，在最短小的篇幅，就能得到最大的娛樂，看見最大的意義，當這種接收影像的習慣漸被當成真理，創作人在思考和製作一個故事性重得多的長片時，不排除會受影響，以致完成品有可能只是多條短片的聚合——不打緊，因為最緊要是當中有一兩Part能被人留意得到（可能因為某人演得特別好，可能因為某句對白特別鏗鏘有聲強勁易記），於是在社交媒體，不斷被Share被不斷讚，一個短小片段，見微知著，足以令一齣戲或劇成為神作。

 

徐浩昌的角色阿勤，與駱澤信識於微時。（網上圖片）

 

伍詠詩演阿瑩，演繹到上世紀80年代香港女子的質感。（網上圖片）

 

　　但老實，看完好幾集《三命》，都找不到一個半個足以成為這類網上瘋傳對象的片段——OK，你可以說第一集少年駱澤信和阿媽在西餐廳食蛋治那一場很深刻，但這種深刻，是必須建立在阿媽當日誕下駱澤信時的孤苦無依，同時連結駱澤信偶然得知阿爸在外面搞三搞四（再隨即知道阿媽啞忍）時的愕然（與憤怒），以致他咬每一啖蛋治，都似在把悲憤吞落肚。深刻的一幕，不會失驚無神爆出來，而是經由大量細節，有節奏地有鋪排地累積建立。

 

　　整個過程沒有對白（亦自然沒有金句）。

 

林愷鈴演青年時代的阿琪。她的存在，某程度上支配了駱澤信的命途選擇。（網上圖片）

 

陸駿光，社團人士天九翅。（網上圖片）

 

　　最重要的心底說話已在沉默中完整表達。

 

　　於是在日後，不管在哪一個命運裡，青年駱澤信心目中的阿爸都一樣，都是令阿媽不能快樂的主要原因。

 

　　我記住的，是駱澤信的三個命途，而不只是他在某一命途裡的其中一幕拋過一句不似人話的對白。

 

　　這是電影和電視劇的應有效果，但凡具有說故事成份的創作都應該做到的效果，而因為電影和電視劇用上影像說故事，能夠用畫面去說的，自然不需要額外靠角色（用把口）再說出來。我們是睇戲睇劇，不是聽戲聽劇。這明明是基本，偏偏很多人變得捨本逐末。

 

《三命》

播出日期：2025年3月31日—2025年4月15日

平台：ViuTV

 

 

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