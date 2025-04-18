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18/04/2025

我們不只看，同時在過《黑鏡》的現代生活

#Black Mirror #Netflix #Movie & Drama #Hotel Reverie #影評 #黑鏡 #白日夢飯店 #劇評
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    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
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　　好怕好怕一個形容：燒腦。

 

　　一來，個形容核突；二來，被濫用。

 

　　今時今日不少電影劇集都被形容為燒腦，於是即管抱住個腦被燒的心態去看——吓，只不過是故事上複雜少少，又或敘事上轉折少少而已，只要一般留心（而不需極度留神），一定可以明白到。

 

　　這樣說，絕不代表我特別醒，而只是太多人太不願意用腦。

 

　　燒不燒腦是其次，最重要還是在所謂燒腦的同時，究竟說了一個甚麼樣的故事。

 

　　觀看《黑鏡》（Black Mirror）第七季第三集《白日夢飯店》（Hotel Reverie），真的有需要留心留神——一間高科技公司，決定將某沒落片廠上世紀40年代的經典黑白片重拍，並且找來著名黑人女星Brandy Friday參演，Brandy提出條件：她要做主角，做原本故事中（由白人飾演的）男主角，換言之，當年的白人男主角，改由黑人女演員去演，在今時今日，這種做法好正常。

 


Emma Corrin在《白日夢飯店》分飾兩角，既是戲中戲的角色Clara，同時是上世紀40年代女星Dorothy Chambers。（網上圖片）

 


Awkwafina飾演Kimmy，ReDream負責人，揚言可借助AI技術將上世紀40年代經典電影《白日夢飯店》重拍。（網上圖片）

 

　　重拍，不需要重新搭景，不需要另聘演員，只需要安排Brandy Friday瞓在一張其實是儀器的床，那麼她的意識，就會被放進電影裡面。至於其他角色，一律保留，一律用回當年演員陣容——他們都只是由AI生成的角色。

 

　　Brandy Friday需要做的就是（讓意識）按照原來劇本，說回角色原本該說的對白，總之只要做回角色原本有做的事就可以，那麼，那些由AI生成的角色便「知道」如何把戲接下去。

 


Issa Rae飾演Brandy Friday，獲邀參與《白日夢飯店》重拍，方式是讓她的意識進入電影世界。（網上圖片）

 

　　OK，故事發展到這裡，已經犀利，但仍然屬意料之內，真正犀利是之後：一個意外，令那齣本來正在「拍攝」的戲停頓，其他配角閒角茄哩啡一齊動作停頓，除了兩位主角，繼續演下去，卻不能再按劇本安排去演，雙方之間惟有自然地去演，於是所有情感，都是自自然然產生。

 


一個意外，令Brandy與Clara / Dorothy相愛。（網上圖片）

 

　　而更犀利的是，當年戲中的女主角（但留意她只是經由AI生成），偶然意識到自我的存在，察覺到自己真正的性取向，在那個舊時代不被世俗容許的性取向。

 

　　是的，你有權立即咬定故事為DEI服務，但更恰當的形容，應該是一次極高明的回應，既說出平權的真諦，也作出反諷。帶著美麗與哀愁的餘韻，又夾雜黑色的幽默。

 

　　單是這一集，已足以拍成一齣充滿哲思的電影。

 

　　還有第一集《凡夫俗女》（Common People），以一對貧賤夫妻的悲劇遭遇，說出Subscription的本質。

 


《凡夫俗女》的夫婦因為Subscribe一個服務，生活遭受嚴重影響。（網上圖片）

 


《凡夫俗女》（網上圖片）

 


《凡夫俗女》（網上圖片）

 


《凡夫俗女》（網上圖片）

 

　　在過去，我們畀錢，就代表擁有一件Product；現在呢，我們畀錢，只代表有該件Product的使用權，而且設有期限，和權限。

 

　　Modern Life Is Rubbish？難講，但《黑鏡》總能夠說出科技滲透現代生活後，人性與非人性的部分。

 

　　想不透，腦燒也始料不及。

 

　　無論如何，請盡力保留人性的部分。

 


推介上一季第一集《瓊糟透了》（Joan Is Awful），揭示了AI對演員的影響。（網上圖片）

 

《黑鏡》

串流平台：Netflix

 

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