謝霆鋒，記低了甚麼？

看《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》時突然浮現一個記憶，記憶涉及叱咤的一個畫面。

1996年度叱咤頒獎禮，1997年1月1日在香港大球場舉行，不是夜晚，是晏晝，所以大球場那片綠色，在記憶裏尤其清晰。當日，樂壇新人謝霆鋒首次現場演唱，不只唱，還跳，期間凌空跳起落地一字馬。

這一幕我是透過屋企部電視機實時收看，同一時間，聽到一連串噓聲，隔住個Mon都清楚聽到。

很多年後在啟德體育園，聽到的都是喝采聲。

謝霆鋒其實也經歷過由被噓到被喝采的過程。

不敢說自己是鋒迷，但的確有買過他的碟，離奇是當晚很多歌我都識得跟住唱，尤其〈愛後餘生〉，事隔多年仍然全首識背，原因應該是實在太喜愛《半支煙》這齣戲。是的，原來不只有買謝霆鋒的碟，還有看他做的戲。

時代真的不同了，現在做樂壇新人，要（表現）乖要（強調）努力要（標榜）善良，謝霆鋒出道的時候，固然努力，但既然人人都可以努力，努力實不足以作為個人特質（而被標榜和讚賞），至於乖不乖善不善良？當年根本沒有人會去理。

謝霆鋒的獨特，在於展露一股初生之犢的反叛和銳氣，而不是受保護動物。

他的形象可以用來唱歌，也適用於拍戲；而基於香港電影往往有主題曲，因利成便，自然交由身為主角的他去唱；主題曲不只是配襯，如果首歌好，絕對能夠為齣戲Add Value。

《半支煙》主題曲〈愛後餘生〉就是了。葉錦鴻自編自導的電影，上世紀90年代末其中一齣最好的香港電影，兩個古惑仔，一個中坑一個後生，相知相遇，沒有打打殺殺爭江湖，而是合力尋回各自的過去，有些過去有待延續，有些過去不明不白，過去未必補救得到，但至少可以作為記憶，好好記住。當王家衛跟你說人有煩惱是因為記性太好，葉錦鴻則透過半支被好好保存的煙，讓我們明白，記憶被褫奪隨時是一件更加悲哀的事。

有能力去記，就要好好去記。

謝霆鋒的歌，從來都不是側寫或刻意記下時代的歌，真正記下了時代的，是他本人：他和屋企人的賀年照，記下了那個去飲茶會在報紙檔先買本娛樂周刊的年代；他的〈玉蝴蝶〉〈潛龍勿用〉〈無聲仿有聲〉，記下了那個唱K黃金年代；他的戀聞和種種新聞，記下了那個藝人私事被大肆深入報道的年代（現在情況一樣，只是方法和態度變了）；他各種獨特行為，記下了那個藝人奉行特立獨行，與眾生保持距離感的最後年代。

你有權繼續話置身啟德體育園的謝霆鋒懶Chok扮型，不過，咁至係謝霆鋒——我反而略嫌他只做了一次過份平穩和預料之內的演出，而沒有繼磨刀鐵粉後磨結他粉，沒有繼用腳開門鎖後用腳彈結他Solo。