Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

25/04/2025

謝霆鋒，記低了甚麼？

#謝霆鋒 #Art & Culture #Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會 #啟德體育園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　看《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》時突然浮現一個記憶，記憶涉及叱咤的一個畫面。

 

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

 

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

 

　　1996年度叱咤頒獎禮，1997年1月1日在香港大球場舉行，不是夜晚，是晏晝，所以大球場那片綠色，在記憶裏尤其清晰。當日，樂壇新人謝霆鋒首次現場演唱，不只唱，還跳，期間凌空跳起落地一字馬。

 

　　這一幕我是透過屋企部電視機實時收看，同一時間，聽到一連串噓聲，隔住個Mon都清楚聽到。

 

　　很多年後在啟德體育園，聽到的都是喝采聲。

 

　　謝霆鋒其實也經歷過由被噓到被喝采的過程。

 

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

 

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

 

　　不敢說自己是鋒迷，但的確有買過他的碟，離奇是當晚很多歌我都識得跟住唱，尤其〈愛後餘生〉，事隔多年仍然全首識背，原因應該是實在太喜愛《半支煙》這齣戲。是的，原來不只有買謝霆鋒的碟，還有看他做的戲。

 

《半支煙》，謝霆鋒角色煙仔，一個不知道自己生父是誰是古惑仔。（網上圖片）

 

　　時代真的不同了，現在做樂壇新人，要（表現）乖要（強調）努力要（標榜）善良，謝霆鋒出道的時候，固然努力，但既然人人都可以努力，努力實不足以作為個人特質（而被標榜和讚賞），至於乖不乖善不善良？當年根本沒有人會去理。

 

　　謝霆鋒的獨特，在於展露一股初生之犢的反叛和銳氣，而不是受保護動物。

 

　　他的形象可以用來唱歌，也適用於拍戲；而基於香港電影往往有主題曲，因利成便，自然交由身為主角的他去唱；主題曲不只是配襯，如果首歌好，絕對能夠為齣戲Add Value。

 

謝霆鋒第一齣主演電影《新古惑仔之少年激鬥篇》。演唱會有獻唱電影主題曲〈前前後後左左右右〉。（網上圖片）

 

《新古惑仔之少年激鬥篇》，謝霆鋒演少年陳浩南。（網上圖片）

 

　　《半支煙》主題曲〈愛後餘生〉就是了。葉錦鴻自編自導的電影，上世紀90年代末其中一齣最好的香港電影，兩個古惑仔，一個中坑一個後生，相知相遇，沒有打打殺殺爭江湖，而是合力尋回各自的過去，有些過去有待延續，有些過去不明不白，過去未必補救得到，但至少可以作為記憶，好好記住。當王家衛跟你說人有煩惱是因為記性太好，葉錦鴻則透過半支被好好保存的煙，讓我們明白，記憶被褫奪隨時是一件更加悲哀的事。

 

《順流逆流》，謝霆鋒早年其中一齣重要作品。（網上圖片）

 

《十二夜》，謝霆鋒只在電影開頭和臨近結尾現身。（網上圖片）

 

　　有能力去記，就要好好去記。

 

　　謝霆鋒的歌，從來都不是側寫或刻意記下時代的歌，真正記下了時代的，是他本人：他和屋企人的賀年照，記下了那個去飲茶會在報紙檔先買本娛樂周刊的年代；他的〈玉蝴蝶〉〈潛龍勿用〉〈無聲仿有聲〉，記下了那個唱K黃金年代；他的戀聞和種種新聞，記下了那個藝人私事被大肆深入報道的年代（現在情況一樣，只是方法和態度變了）；他各種獨特行為，記下了那個藝人奉行特立獨行，與眾生保持距離感的最後年代。

 

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》宣傳照。（網上圖片）

 

　　你有權繼續話置身啟德體育園的謝霆鋒懶Chok扮型，不過，咁至係謝霆鋒——我反而略嫌他只做了一次過份平穩和預料之內的演出，而沒有繼磨刀鐵粉後磨結他粉，沒有繼用腳開門鎖後用腳彈結他Solo。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多ChatENT文章
You May Also Like
#謝霆鋒 #Art & Culture #Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會 #啟德體育園
More on Art & Living

版主留言

放大顯示
精選影片
The Craft of Time

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

etnet.com.hk