一段黑箱日誌，記一個找回希望的女子

「那年我25歲，現在32歲。」

是伊藤詩織在紀錄片《黑箱日誌》（Black Box Diaries）臨近完場的一句話。

這句話純粹白描，描述一個人年歲增長的事實，卻又的而且確，說出她在歲月中所曾承受的。

由事發到公開到進入法律程序到勝訴到被告山口敬之上訴到告一段落，由2015至2022年——2022年7月安倍晉三遇刺身亡。

山口敬之，安倍晉三老友，被指性侵伊藤詩織。

《黑箱日誌》，是伊藤詩織將自己傷痛攤出來的記錄——有人知我有看，問我好不好看？我答不出聲，畢竟這一齣紀錄片是根本可以不存在——可以不存在，並不是指不應拍出來，而是若果2015年那一晚沒有發生那件事，伊藤詩織就不需要先後透過文字和影像，把自己那段恍如困於黑箱裡的經過交代。

紀錄片由始至終都沒有一些很煽動情緒的片段，但由一開始，由酒店閉路電視拍下一個男人用力將一個女子拉出的士車廂的片段，到伊藤詩織開記招公開事件，卻被指衣著不恰當（既然你自稱受害人，就唔該穿上符合約定俗成觀念裡的受害人衣著）——當伊藤詩織決定公開指名性暴力罪行，就注定承受始料不及的指責和傷害，來自其他日本人的指責和傷害。

於是這不只是一個女子就自己被性侵事件的記錄，同時展示了日本女性在日本這個國家的身份命運，而伊藤詩織，正要打破這種命運。

同時牽扯到在日本社會生存的不成文規條。例如那個一直協助伊藤詩織的刑警，千叮萬囑不要開他名，直至有一晚他（自稱）飲醉了才笑說：除非伊藤詩織肯嫁給他，那麼他就可以公開身份——或許這只是一句戲言，但也隱隱然呈現了日本男性對女性那種恒久不變的態度。當戲院裡不少人都因為刑警這一句而笑出聲，我覺得怪怪的。

反而那個目擊山口敬之將伊藤詩織拉出的士車廂的酒店員工，不怕被公司追究，不介意伊藤詩織公開他身份。

所以伊藤詩織記下的不只是她本人的心路歷程，還記下了日本人對她行為的態度和反應，既有願意幫助她的人，但亦有婦女在法院外大聲鬧她博出名。

其實有點絕望，只是伊藤詩織肯堅持，才為自己帶來希望。

指望一齣虛構的戲為自己帶來希望不是不可以，但《黑箱日誌》作為紀錄片，讓我們明白真正的希望，只可以由自己爭取。