有幸看過，有海運的香港

很多西片都是在海運觀看。的而且確,在我(可能錯誤)的認知裏,海運曾經等同於西片,而且都是大片或重要的,例如《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)、《鐵金剛勇破爆炸黨》(Octopussy)、《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)、《城市滑頭》(City Slickers)、《教父第三集》(The Godfather Part III)等,有些是大人帶我去看,有些是自己大個以後和同學去看。

