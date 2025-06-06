好彩，仲有Ana de Armas

不排除你會在社交媒體看見別人Share一些劇照，劇照裏有齊Keanu Reeves和Ana de Armas，但觀乎二人造型，男的毫無殺氣，女的只穿浴袍。

這不是《芭蕾殺姬外傳》或《殺神John Wick前傳》，而是2015年電影《夜半女敲門》（Knock Knock），Keanu Reeves飾演一名不粗獷建築師，有家室；某個滂沱大雨夜，獨自在家，突然有人撳門鐘，原來是一對慘被淋濕的女子，柔情似水的Keanu Reeves讓兩位入屋打電話Call車，兼沖個熱水涼，點知，結果——留待大家有機會自己找來看。

這是Keanu Reeves和Ana de Armas首次合作。再合作，二人已是身處一個西洋江湖。

2014年《殺神John Wick》（John Wick），除了大量採用吳宇森槍戰片中令西方歎為觀止的Gun Fu，還借用了「江湖」這概念，置放在西方，在這個平常人不知曉的世界，講道義（當然有人不會講），有規矩（當然有人不會守），殺手有屬於自己的貨幣，有專為他們而設的酒店。主角John Wick，一個金盆洗手孤獨男人，與亡妻留給他的狗狗生活，卻因狗狗被殺，決定復仇，再次拎起支槍，以及任何能夠置人於死地的工具，例如一支Pencil。

這一篇明明是寫《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），但已經用了大半篇來寫John Wick，有原因的——作為《殺神John Wick》系列外傳，《芭蕾殺姬》的Eve，基本上就是女版John Wick，只不過她報仇的原因不是狗狗，而是阿爸，她要殺的，既是某一個人，同時涉及一個源遠流長的神秘組織。

故事簡單到不能再簡單，有部分情節的交代處理甚至幾懶，最複雜和最勤力去拍的場面，統統是動作場面，而且出現頻率極高，令Eve幾乎無氣可唞，兼沒時間好好展露個人情緒，剛剛才打死一班人，轉個頭又被另一班人夾擊圍毆，好彩（劇本安排）Eve有大量機會遇上多種重型兵器，不單只手槍，甚至有火槍，總之，給她一柄手槍一發子彈，就等於一定要放進誰的胸，或頭，又或身體任何部位。

如果動作戲就代表刺激，那麼，應該是由頭刺激到尾，但刺激太多，會麻木，我之所以記得住，真的全因為Ana de Armas，全靠她，潤飾了這一個如此流水帳的復仇經歷，流水帳到連她對亡父的感情也極度稀薄，不似得John Wick和狗狗，情若真不必相見恨晚。

Eve的確殺得好狠，比John Wick還要狠，但殺得再狠，你都只見到動作連場下不停的肉體表現，而看不見不屈的意志。

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》

上映日期：2025年6月5日