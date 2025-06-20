《拼命三郎》擺明是男人戲，失意江湖人三郎眼中只有兄弟和親生仔，而由江湖人變身成功商人的四哥，眼中只有一班手下和親生仔。

在四哥的世界，女人是他公司裏的員工。

在三郎的世界，女人已經一早離他而去。

唯一有名有姓的女角，張淑欣，身份是三郎前妻。在三郎為了那些江湖恩怨踎監時，窮途末路，帶住個仔，投靠另一個男人，從此得到安穩的家庭生活——只不過，要受一點委屈（她受了甚麼委屈？留待大家自己入場看）。

飾演張淑欣的是姚樂怡。

曾經在某場特別放映後，忍不住，分享了一個真實感受：估不到，姚樂怡演這個含辛茹苦母親角色演得好。

有理由相信，自從姚樂怡出道後，世人（主要是男人）都只會讚她身材好，而絕少有人會讚她演戲演得好——沒辦法，畢竟過去絕大部分安排給她，為她度身訂造的角色，演技次要可有可無，內心戲亦欠奉，最重要是外在，外在已經即時具備的視覺效果。

其實當時她演過甚麼角色並不重要。在那一個還有實體雜誌的年代，世人（主要是男人）對姚樂怡的認知，往往透過雜誌封面，一張真實的性感相，勝過一個虛構角色的千言萬語；即使當年書報攤大把周刊雜誌，但只要有姚樂怡的封面，就必定是突圍而出的封面。

你可以說，那是一個膚淺表面的年代，藝人只需要企出來，讓受眾立即看見他或她的必殺技，總之，無時無刻為求娛樂大家，而不用下下都（矯情地）動之以情，不用每隔一段時間，就因應個人夢想向外界發表進度報告，順理成章，不會因進度遲緩而寫篇長文訴苦（並歡迎Fans和媒體轉載）。回想，的確不知道姚樂怡入行理由，不清楚她一直以來有沒有背負著甚麼夢想。

就像張淑欣，三郎不明白她，個仔不體諒她，奶奶甚至不理會她，她無可奈何，只管忙於生存，湊大仔女，已經沒時間抒發明明存在的個人感想。

可能是姚樂怡終於遇上一個對的角色，也可能是姚樂怡終於有機會去演內心戲，我終於，看見作為演員時的她，而不再像那些逝去日子般只管娛樂大家。

張淑欣在《拼命三郎》最少戲，但隨時比起那班男人更加拼命。

《拼命三郎》

上映日期：2025年6月21日