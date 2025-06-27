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27/06/2025

F1與電影，只有眼前路

#F1 #畢彼特 #F1電影 #Brad Pitt #電影 #Movie & Drama #影評
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    月巴氏

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　　其實當《F1電影》（F1 the Movie）開場不久，聽到響起Led Zeppelin〈Whole Lotta Love〉的前奏，已經在心裏面自言自語：識得揀這首歌，齣戲應該會好睇——當然，「揀Led Zeppelin這首歌」和「齣戲應該好看」根本完全不帶任何因果關係，這種想法，非常一廂情願。

 

《F1電影》（網上圖片）

 

《F1電影》（網上圖片）

 

　　而當看見Jerry Bruckheimer這名字出現在IMAX巨幕上，立即想起一齣舊戲的某一幕——1990年《雷霆壯志》（Days of Thunder），在這齣同樣由Jerry Bruckheimer監製的賽車片，Tom Cruise飾演賽車手，就算入了廠，坐輪椅，都要將輪椅當成賽車，把醫院通道當做賽道，與宿敵鬥快。

 

《雷霆壯志》（網上圖片）

 

　　快，就是賽車手唯一的執著和追求。

 

　　《F1電影》的Sonny也一樣。年輕時，他比好多人快，只差一點點，就能成為最快的一個；一場嚴重車禍，令他受重傷，肉體和心靈都是。肉體的傷，會慢慢地自然地消失；心靈的傷，卻不會自癒，要靠當事人用巨大意志克服。

 

Brad Pitt飾演Sonny，年輕時，被外界一致睇好的賽車手。（網上圖片）

 

Javier Bardem飾演Ruben，找昔日戰友Sonny出山，挽救車隊。（網上圖片）

 

　　一個不知已被拍過多少次的中年人奮鬥故事，只是這一個中年人，奮鬥場所在F1賽道，揸車的，沒錯，只有他自己一個，但賽車是Teamwork，落到場，要同隊友夾，戰車亦需要別人幫手研發，於是這麼一個中年人奮鬥故事，不是淺薄地一味熱血，還涉及實際的人際溝通磨合，加上時代真的不同了，Sonny需要重新適應，但適應還適應，不代表必定會迎合——當年輕隊友在經理人鞭策下無時無刻留心Social Media，關心網民和Fans感受，Sonny跟他說：這些都只是噪音。

 

Sonny既要面對自己傷患和心魔，也要面對與年輕隊友的磨合問題。Damson Idris飾演年輕賽車手Joshua Pearce，有Fans但沒有戰績。（網上圖片）

 

　　噪音，擾人，只會擾亂你本應專注的賽車手身份。

 

　　賽車手由始至終需要專注的，是眼前路，和速度。

 

　　《F1電影》故事完全不複雜，也沒有因應時代意識形態而作出無謂的多餘指涉（當然不會再包含一些已經不合時宜的典型性別描寫）；看的時候，就像看回一齣失落已久的荷里活片，兼且是大片，絕對配得起大銀幕的大片。

 

Kerry Condon飾演Kate，車隊Technical Director，在賽道上追逐她的夢。（網上圖片）

 

導演是Joseph Kosinski，對上一齣作品是《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。（網上圖片）

 

　　最後票房收益多少固然與我無關，但的確希望，這一齣《F1電影》能大賺，又或得到一個讓投資者覺得在戲院上映大片這模式仍然Work的票房數字。你話我老土都好，我仍然鍾意和渴望在戲院大銀幕睇大片。

 

　　時代變得太快，在戲院睇大片這回事，就像《F1電影》的Sonny，已經過了盛年，但仍要走下去——就只怕大環境宣告行人止步，不容許你走下去。

 

 

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