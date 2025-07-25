《長相黐守》給你看見愛情的不可抗力

應該怎樣概括形容《長相黐守》（Together）？

是愛情片，也是愛情動作片（不是你想的那一種），更加是愛情恐怖片。

愛情片，看過太多；（傳統意義下的）愛情動作片，無可避免總有看過一些；至於愛情恐怖片，似乎從來沒看過——當然，也曾有過一些愛情片，放大其中一方在愛情上的行為表現，輸出的一方，自然認為這是愛，但對接收的一方，可能好恐怖。

《長相黐守》的恐怖不是這一種。

如果你有看過海報或預告又或少少簡介，大概會知道這是一齣恐怖片，肉體恐怖（Body Horror）；最新近的肉體恐怖電影例子，自然是《完美物質》（Substance），用肉體上的離奇變異，讓你具體看見人類追求年輕Body一旦失誤，會有幾核突恐怖。

如果你先天上好驚《完美物質》那種肉體的Bloody表現，請放心，《長相黐守》沒有如此張揚的Bloody，反而借用兩副肉體，很形象化地呈現了塵世間一對情侶的關係——明明生活在一起，又明明每一晚，這兩副疲累肉體都會躺在同一張床上，卻已經存在著（雙方都明知道存在卻又不願承認和面對的）距離。

這個距離，自然有需要收窄，關係才能夠挽救，而《長相黐守》就用了一個很奇妙而又相當具體的方法，拉近這對情侶的距離——不只是抽象的精神距離，更包括肉眼看得見的物質距離，兩種距離，同樣重要。

《長相黐守》恐怖在，動用一種神秘的不可抗力，拉近這對情侶的距離，並且去到一個極致。

好佩服編劇 + 導演的Michael Shanks，諗得出這條橋，兼且能夠合理地發展落去，讓一條橋，延伸為一個荒誕得來又能述說愛情苦與樂以及殘忍的故事；然後，再用畫面，展示出來——沒有為求格調而一味偏向Art Horror，仍然保持一點點通俗味，卻又不會通俗到惡俗的地步。

而這才不過是Michael Shanks首次執導的作品。

當世人總說任何故事都已被拍出來，但仍然有人在窿窿罅罅，找得到新意，同時令我想起之前看《贖夢》時一直想的問題：當中那些恐怖和嚇人的處理方式都看似沒問題，唯一問題，是沒有新意，恐怖營造和故事主題亦徹底割裂。

《長相黐守》

上映日期：2025 年 8 月 7 日