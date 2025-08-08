Art & Living
08/08/2025

《凶器》不設全知讀者視角

#凶器 #Movie & Drama #Julia Garner #恐怖片 #影評 #電影 #Josh Brolin #Weapons
　　中暑傷風加倦怠的狀況下，入場看夜晚九點十《凶器》（Weapons），午夜十二點後離開戲院行出彌敦道，個人精神到，好想學戲裡面那群小朋友向前奔跑。

 

　　事實證明，一齣好恐怖片，真的能夠令人——至少令到我，悶氣全消心情舒暢精神抖擻。

 

　　《凶器》和之前在這裡寫過的《長相黐守》（Together）我都鍾意，但如果，你一定要我為兩齣分高下，較高的那一齣，我會揀《凶器》，因為《長相黐守》由戲名到第一場戲，已經令你心理作出超前部署，大致估到故事走向；但《凶器》？完全估不到。

 


英文片名《Weapons》，簡單而又難明，當然，電影會有解釋。好佩服這個解釋。（網上圖片）

 

　　就正如導演Zack Cregger之前那一齣《宿劫》（Barbarian），故事走向同樣完全估不到，但愈估不到，愈想看下去。

 

　　這是一種能力，一種在恐怖片已經拍了那麼多年之後愈來愈少人擁有，以致極珍貴的能力。

 


導演前作《宿劫》，極度精彩。（網上圖片）

 

　　《凶器》被評定為三級，但三級畫面不是重點，重點是Zack Cregger在一開始便拋出一個謎：為甚麼Julia Garner飾演的Justine老師做班主任的班級，會有17個學生同時失蹤？而偏偏只得Alex如常返學？然後，透過不同角色的視點，有層次而又精密地，讓你和我，跟隨角色們，慢慢看見真相。

 


Julia Garner飾演Justine Gandy，一個曾被學校開除又鍾意飲酒的老師。（網上圖片）

 


《凶器》先由老師的視點出發。（網上圖片）

 

　　是有點慢。如果你看慣充滿Jump Scare的急驚風恐怖娛樂片，又或只能用兩倍速看待任何片，你應該會不耐煩，但《凶器》的慢，並不是導演要扮大師又或營造甚麼Art Film味，而是他想我們在一個緩慢過程中，原來已不自覺入局，不斷檢拾各種指向真相的零碎資料，逐步迫近真相——然後高潮戲突然就來了。

 


Alden Ehrenreich飾演Paul，小鎮警察，和Justine似乎有段情。（網上圖片）

 


Austin Abrams飾演James，濁水漂流癮君子，為了懸賞，決定找真相。（網上圖片）

 

　　這個恐怖故事，固然可以想像出是用另一種方法去講，例如只用一個人的視點，可能是老師視點，又或者Josh Brolin所演的家長視點，偏偏Zack Cregger選擇採用多人視點，互相補足對方視角的遺漏，又同時增加更多問題，懸念和不安，不斷累積。

 


Josh Brolin飾演Archer，受害家長之一，無心工作，終日只想找出真相，並認定Justine最大嫌疑。（網上圖片）

 


Cary Christopher飾演Alex，班上唯一沒有失蹤的學童。（網上圖片）

 


Benedict Wong飾演Andrew，校長，對一切事都務求儘快息事寧人。（網上圖片）

 

　　作為觀眾的，似是全知，但其實不被賦予全知讀者視角。

 

　　仍然有人想得出拍得到令我估不到的恐怖片，實屬人間美事。 

 

 

