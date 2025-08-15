劉俊謙，看盛唐衰亡二三事

去看《長安的荔枝》，原因有三個：1.劉俊謙；2.劉俊謙的角色林邑奴不是靚仔；3.劉俊謙直情飾演一個醜樣兼夾口齒不清的奴隸。作為真正的演員，角色實在不需要時時刻刻都靚仔。

其實還有第四個原因：太鍾意馬伯庸的原著小說。

是一本歷史小說——有真實的歷史背景，有虛構的小說情節，虛虛實實，真真假假，有現代職場的投射，亦有古代史實的呈現。

作為一個修讀過隋唐史的歷史系學生，不好意思，早就將課堂上聽過的，完完全全，還給教授，但《長安的荔枝》——不論小說抑或電影，都讓我記起爆發「安史之亂」的種種原因。

明明是盛唐，竟然從此走向頹唐。

當然，入場不因為想上中史堂，而是真的為了齣戲（及劉俊謙）。

開始時，是一個職場故事。精於算術的李善德，由於並非以文入仕，注定只能做一個小官吏，但不打緊，他安於現狀，準時開工永不準時收工，他努力返工，只為了讓老婆女兒得到更好生活，人到中年，決定買樓；而就在這麼一個重要時刻，工作突然有了起色，獲安排成為尊貴「荔枝使」，為皇上運送嶺南鮮荔枝，作為楊貴妃的生日禮物。

問題來了：怎樣才能把嶺南的荔枝運去長安而又能確保新鮮味美？

返過工的，誰沒有突然被安排去做一件擺明不可能成功的差事？問題是，失敗了，最嚴重也只是被炒，李善德呢？會被斬頭。

故事交代的，就是一個不幸打工仔努力完成任務的過程，過程裏，他甚至看透官場的殘忍和爾虞我詐——是的，朝廷的職場，根本就是官場，有地方官極度不願看見李善德成功，但亦有高官伸出援手，卻並非基於同情李善德，而只是這件差事，既可以作為確保個人權力的籌碼，同時，方便撈油水。

於是李善德所看見的，是盛世之下種種腐敗；而我們看見的，是盛唐（在「安史之亂」前）的病況，病入膏肓，無可挽救。

由職場喜劇變成歷史悲劇。

一粒荔枝，潛藏了引致一個朝代衰亡的無數因子。

劉俊謙演的醜樣奴隸林邑奴，注定只能作為歷史發展的裏子，沒話語權，沒個人意志，沒有人把他當人看待；悲劇的生命裏偶然遇上李善德，無私地，視他為朋友。這個虛構的人，是這場盛唐官場現形記其中一個可歌可泣可憐人。

然後想起，以前上中史堂，老師總會提到讀史的功用：借古鑑今。

歷史從來不是自然事件，是由人去推波助瀾，所以讀史，也是在學睇人，和學做人。

《長安的荔枝》

上映日期：2025 年 8 月 7 日