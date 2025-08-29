Art & Living
29/08/2025

感謝羅毓儀，讓我從此認識關嘉敏

#女神配對計劃 #Movie & Drama #關嘉敏 #TVB #造星III
　　之所以會有這一篇關嘉敏，完全因為羅毓儀。

 

　　先交代一件事，真人真事。

 

　　那天拜託羅毓儀幫我的電台短劇聲演一個角色。果然經過長時間訓練，好快手就錄好，情緒中，節奏又好，簡單形容，準繩兼從容。

 

　　離開錄音室閒談時，我說：「實不相瞞，我之前完全因為你而去睇《女神配對計劃》，睇完之後，我鍾意了Carman！」

 

　　我似乎太老實。

 

（左起）關嘉敏、羅毓儀、葉蒨文近日經常出外宣傳。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

《女神配對計劃》讓更多人認識關嘉敏（包括我）。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

　　對電視台和電視節目，從不揀擇，也不存在甚麼感情與好惡（如果要講到喜好我只會答我鍾意麗的／亞視），但的而且確，已經好多年沒有開著部電視機，於是唯一會看電視節目的時間，就是每逢星期日，返老家食飯，而剛好，在某個節目偶然看見羅毓儀，從此記低她的名字，然後知道她有份參與《女神配對計劃》，首播當晚，正好回老家食飯，順理成章捧住飯碗夾住餸準時收看。

 

　　當鏡頭影到羅毓儀，我邊看邊食飯；當鏡頭影到葉蒨文，我邊看邊食餸；而當鏡頭影住關嘉敏，我正在扒飯食餸的口，停下。

 

　　這個人令我暫時忘卻已經放入口中的飯餸。

 

　　而那一刻，除了知道她姓關名嘉敏以及洋名Carman，根本不知她是誰，不知她來歷，不知她曾經是女子組合Bingo成員，不知她曾經參加《造星III》並躋身最後二十強，不知她原來拍過不少劇，不知她成功扮過譚輝智，更加不會知道她曾經被指反骨。

 

「痰輝智」與譚輝智。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

望住這張相，感覺難以形容。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

　　因為鍾意，花了一晚時間，搜尋關嘉敏的過去，務求儘快了解這個人。

 

　　就是一個鍾意唱歌跳舞演戲並渴望把喜好作為職業的人——至於鍾不鍾意扮譚輝智？我當然不知道，但她的表現讓我知道，她有努力去做好這工作，娛樂大家。

 

曾參加《造星III》。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

參加《造星III》時其中一個表演造型。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

以女子組合Bingo出道。成員經歷多次變更，最後餘下關嘉敏和陳善渝。（圖片來源：Carman Kwan 關嘉敏fb專頁）

 

　　她正身處一個壁壘分明（得有點過份）的時刻，任何人與事物，往往被一種道德二分法，作出超前部署式分類及看待，好惡亂其中，利害奪其外。

 

　　結果，有些人永遠需要支持，有些人永遠得不到支持。

 

　　你可以說我膚淺話我Cheap，純粹因為見人生得靚就立即支持對方幫人講好話，但我想，鍾意不鍾意一個藝人，起始點，從來都是如此簡單快捷，而肯定不是經由長時間，先去摸透他／她的道德內心。

 

　　世道如此，而我凡人一個，只能旁觀，無法改變，事實上也不能改變，所以當下只能期盼，關嘉敏在配對完結後，能夠有好的演出和作品，令其他人認識她、認同她，以及從此記住她的作品。

 

　　而不是作為一個被盲目去捧去撐去保護但沒有（好）作品的人。

 

 

