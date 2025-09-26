當班賊和豬女都太過靚，怎樣捕風追影？

一個樺加沙，令紅隧口的《特務迷城》廣告重見天日。

一齣廿四年前的賀歲片宣傳品，原來一直都在，似要告訢我們：電影的男主角，多年來其實都存在於我們的生活空間，只是我們沒為意，又或明明見到都當見不到。

2001年，他已經宣布自己犯了全天下男人都會犯的錯（有需要為自己辯護：我沒犯過這種錯），但仍然有買飛入場看《特務迷城》——向來把角色和演員本身為人分開看待，況且真的習慣了，習慣每逢有他的戲就買飛入場。他拍的，都是大片。

最後一次買飛看他做的戲已經是《火拼時速3》（Rush Hour 3），十八年前的事。散場，再沒有過往例牌會有的痛快，心想，可能真的夠了。

直至十八年後。會看《捕風追影》，原因不是為了看他，而是純粹好奇想知，這個源自《跟蹤》的故事，今時今日會怎樣改編。

好鍾意《跟蹤》，一齣以靜制動的警匪片——當絕大部分警匪片集中呈現動作連場，游乃海在《跟蹤》，聚焦成功捉拿賊匪前的「捕」，捕捉賊匪面目和動向，過程務必低調，不能張揚，所以負責這一項工作的，必需是辨識度低的人，過目即忘的大眾臉，偏偏Cast了港姐徐子珊，演繹跟蹤隊新人豬女，估不到，她真的由人人認得的港姐變成好難被記住的普通人。

對比徐子珊，《捕風追影》的張子楓，樣貌太精緻，就連那班由梁家輝角色湊大的賊匪，都太過美形，如果不作奸犯科，基本上大可以組成K-pop男團；回看原版，賊匪是林雪是黎耀祥，最型的一位，亦不過是吳廷燁。

不過，明白的，作為一齣2025年投資過億動作大片，是需要有美型少年，才能吸引這一代觀眾——加上這真的是一齣動作大片，於是理所當然，加入了連場動作，一開場已經上天下海，慌死無人知道他們身手好。到後半，又有一段僱傭兵殺入司警總部的超大型槍戰，每一個都手持大殺傷力武器。

但我不會說這些動作戲拍得不好——事實上，抽出來獨立看，甚至稱得上悅目，問題只是，不夾，與這個明明以靜制動的故事不夾。

於是最好看的始終是狗頭重組跟蹤隊，以傳統手法，在澳門小城找出Final Boss Shadow的段落，而當狗頭與Shadow終於碰面，並不是立即大打一場，反而是在街市買餸期間，各自以說話試探，兩個高手，在日常之中，進行極高風險的口水功防戰，你攻我守，比起他們最後注定被安排郁手郁腳兼動刀，更驚險更緊湊。

一個明明個半鐘講得完的故事，變成長達141分鐘的司警故事，兼且人靚了，動作多了，槍也開多了，連原先沒有的炸彈都準備了。

沒辦法，這就是今時今日國內動作大片的標準規格。

當然，我明白，有些人會主張根本不需要去看去細究這齣《捕風追影》，但不得不認，現在的香港，再難拍出這種規模的動作片，沒有錢拍，兼只得極少數導演有能力去拍，沒辦法；又當然，不排除你會認為香港已不需要再拍這種類型片，繼續呈現本土民間真善美和慘便足夠。

《捕風追影》

首映時間： 2025 年9 月11 日