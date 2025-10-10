不動如山林俊賢，男兒本色久違了

先後看了《風林火山》兩次，才發現這齣電影對我的最大作用，原來是懷一次舊，懷了一次範圍廣濶的舊。當中實在包括太多我細細個已經認識的舊名字。

例如林俊賢。

月巴人不打誑語。第一次看《風林火山》，入場前真的完全不知道有林俊賢份——除了見到他的面容，（如果沒聽錯的話）更難得地聽到他用回自己把聲去講對白，沒辦法，以前看他的電影，他的角色都是配音，例如《求愛敢死隊》，例如《一本漫畫闖天涯》又例如（因為一場劈友戲而變成另一種經典的）《血洗洪花亭》。

回想林俊賢的鬼叔與杜德偉的李文狄見面那場戲，其實好有趣，有趣在二人都參加過新秀，杜德偉是第四屆新秀冠軍，林俊賢是第五屆參賽者，沒有獎。第五屆參賽者，還有關淑怡。

做不成歌星，卻意外成為TVB力捧小生，在《男兒本色》飾演男主角徐湘，另一位男主角，是由黎明飾演的謝森——徐湘，忠角；謝森？反派。

那年頭的TVB拍了不少這類時裝劇，有仇恨有愛情，仇恨之產生，往往因為一對識於微時本來稱兄道弟的男主角，愛上同一個人，加上事業競爭，再扯上當時男人經常強調的尊嚴，繼而演變成悲劇。

對當時還是初中生的我來說，《男兒本色》的確好看，但問心，有時的確頂不順林俊賢的角色，太優柔寡斷了，而不知幸或不幸，林俊賢那個仍然稚嫩的樣又好夾這種優柔寡斷，以致令人看得更更忟憎。

這種性格特質也被延伸到一些電影角色，《求愛敢死隊》的怕醜仔，《血洗洪花亭》的反黑組探員，前者擺明喜劇都還好，後者呢，某程度上是因為他的角色性格缺陷，直接導致王祖賢的角色身心持續被羞辱。

但在《一本漫畫闖天涯》，林俊賢不再這樣優柔寡斷，而是一個有情有義又有型的江湖人——即使當年絕大部分人入場是為了看周星馳，這一齣其實不太搞笑的江湖片，卻意外地拍出一段頗真摯的江湖情，同時為林俊賢留下了一個悲情又有型的形象（一如以往，不是由他原聲演出，而由林保全配音）。

在上世紀90年代他最後一個令我記住的角色，《賭城大亨之新哥傳奇》的傅家俊，很典型的那種出身好但志大才疏因妒成恨的奸角，睇到人忟憎，但這種忟憎，有別於《男兒本色》的忟憎，其實是代表成功。

然後，很多年之後，林俊賢在那個想像中的飄雪香港，化身鬼叔，販毒集團元老，感覺不動如山，而且原聲演繹。

我不要求有朝一日可以睇到甚麼《風林火山》足本版，但的確渴望，有機會看到鬼叔沒被收錄的片段。我估，點都會有吧。