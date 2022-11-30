Art & Living
夢囈之上
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

30/11/2022

香港年度設計節「deTour」：時間或許只是一個虛構的概念，真實的人生卻在頃刻間流失

#時間 #設計 #PMQ #死亡 #藝術 #Art & Culture #Artcation #deTour 2022 #李朗賢 #梁嘉慧 #譚君姸 #Domestic Data Streamers
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

 

　　時間或許只是一個虛構的概念，真實的人生卻在頃刻間流失。死物從來都不存在，人們總是會賦予它們生命和故事。香港年度設計節「deTour」再度於PMQ舉行，總策展人黃馨及三個策展單位（產品設計師利志榮、陳韻淇及本地紙品工程設計團隊STICKYLINE），以「設計共同」為主題策劃超過80場活動，讓公眾認知多方面的設計形式。

 

錯過了的時機

 

Domestic Data Streamers作品：「關於時間」（「紙鐘」及「記憶 // 記下之時，忘記之時」）。圖片來源：deTour 2022。

 

　　展覽劃分為「特邀合作」、「主題展覽」及「獲選作品」的三大展區，其中三個參展單位（李朗賢與梁嘉慧、Domestic Data Streamers及譚君妍）的作品，分別呈現了時間、空間與觀察者之間的關係。「關於時間」為Domestic Data Streamers的項目，其中的作品「紙鐘」及「記憶 // 記下之時，忘記之時」以互動式的設計量化時間在一天和分秒間的流逝，前者透過噴漆在紙環上印刻的圖案，記錄參與者在一天內的所作出的選擇；後者則把人們在應用程式內挑選的答案寫在感熱紙上，在經過了位於下方的裝置後，溫度會把曾經寫下的文字抹去。錯過了的時機是屬於永遠的，只有當下的一刻才是真正重要。

 

沒有皺摺的人生

 

李朗賢及梁嘉慧作品：「隱性城市」。圖片來源：deTour 2022。

 

　　由李朗賢及梁嘉慧所創作的作品「隱性城市」，以一件可以反覆收縮和膨脹的裝置，來剖析一個城市不斷因應人們的抉擇而重塑自身印象的掙扎。裝置的形態在一段時間過後就會回復原狀，然而物料上經過伸縮的痕跡還仍然留存，就像人們在臉上的皺紋一般——沒有皺摺的人早已失去了人生。

 

譚君姸作品：「帶 Romie 18 到東方」。圖片來源：deTour 2022。

 

　　其中譚君姸在主題展覽中展出的作品「帶 Romie 18 到東方」，以記錄來自荷蘭燕豪芬用作屠宰肉食和生產牛奶的乳牛Romie 18的一生，反映著當地畜牧業的發展。研究員透過客觀的數據和紀錄，讓觀眾反思在購買肉類和乳製品的倫理議題。創作者在相處的過程或多或少都會投放自己的情感，清楚知道與自己共處的動物的將來——牠們的死亡是可以預料的。法國數學家布萊茲・帕斯卡（Blaise Pascal）曾在「思想錄」中論述：「絕對的明晰在於意志上並沒有幫助，然而在思想上卻是極為重要。」（Absolute clarity would be more use to the mind and would not help the will.）對於死亡這一個議題來說，我們一直也只是一位旁觀者。只有在人們死了以後，數字才會是冷冰的。

 

香港年度設計節「deTour 2022」

日期：即日至12月4日

時間：上午11時至晚上8時

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ 元創方

查詢：https://detour.hk/

 

參考文獻

Pascal, B. （1999）. Pensées and Other Writings.（H. Levi, Trans.）（1st ed. p. 79）. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多夢囈之上文章

You May Also Like

#時間 #設計 #PMQ #死亡 #藝術 #Art & Culture #Artcation #deTour 2022 #李朗賢 #梁嘉慧 #譚君姸 #Domestic Data Streamers
More on Art & Living

放大顯示
名廚煮場

Unwrap yourself a joyful Christmas!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk