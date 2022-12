香港年度設計節「deTour」：時間或許只是一個虛構的概念，真實的人生卻在頃刻間流失

時間或許只是一個虛構的概念,真實的人生卻在頃刻間流失。死物從來都不存在,人們總是會賦予它們生命和故事。香港年度設計節「deTour」再度於PMQ舉行,總策展人黃馨及三個策展單位(產品設計師利志榮、陳韻淇及本地紙品工程設計團隊STICKYLINE),以「設計共同」為主題策劃超過80場活動,讓公眾認知多方面的設計形式。

錯過了的時機

展覽劃分為「特邀合作」、「主題展覽」及「獲選作品」的三大展區,其中三個參展單位(李朗賢與梁嘉慧、Domestic Data Streamers及譚君妍)的作品,分別呈現了時間、空間與觀察者之間的關係。「關於時間」為Domestic Data Streamers的項目,其中的作品「紙鐘」及「記憶 // 記下之時,忘記之時」以互動式的設計量化時間在一天和分秒間的流逝,前者透過噴漆在紙環上印刻的圖案,記錄參與者在一天內的所作出的選擇;後者則把人們在應用程式內挑選的答案寫在感熱紙上,在經過了位於下方的裝置後,溫度會把曾經寫下的文字抹去。錯過了的時機是屬於永遠的,只有當下的一刻才是真正重要。

沒有皺摺的人生

由李朗賢及梁嘉慧所創作的作品「隱性城市」,以一件可以反覆收縮和膨脹的裝置,來剖析一個城市不斷因應人們的抉擇而重塑自身印象的掙扎。裝置的形態在一段時間過後就會回復原狀,然而物料上經過伸縮的痕跡還仍然留存,就像人們在臉上的皺紋一般——沒有皺摺的人早已失去了人生。

其中譚君姸在主題展覽中展出的作品「帶 Romie 18 到東方」,以記錄來自荷蘭燕豪芬用作屠宰肉食和生產牛奶的乳牛Romie 18的一生,反映著當地畜牧業的發展。研究員透過客觀的數據和紀錄,讓觀眾反思在購買肉類和乳製品的倫理議題。創作者在相處的過程或多或少都會投放自己的情感,清楚知道與自己共處的動物的將來——牠們的死亡是可以預料的。法國數學家布萊茲・帕斯卡(Blaise Pascal)曾在「思想錄」中論述:「絕對的明晰在於意志上並沒有幫助,然而在思想上卻是極為重要。」(Absolute clarity would be more use to the mind and would not help the will.)對於死亡這一個議題來說,我們一直也只是一位旁觀者。只有在人們死了以後,數字才會是冷冰的。

香港年度設計節「deTour 2022」

日期:即日至12月4日

時間:上午11時至晚上8時

地點:中環鴨巴甸街35號 PMQ 元創方

查詢:https://detour.hk/

