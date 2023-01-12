「短暫的婚姻2022」劇評：部分演員演繹對白生硬，難詮釋莊梅岩在劇本中的細膩

由莊梅岩編劇的「短暫的婚姻」再次上演，本來為劇中演員的潘燦良在此次重演中，負責執導。看畢重演版本，其戲劇張力及故事流暢度，都分別被選角、音樂及舞台設計所影響，從而失去了演出的完整性。

對白演繹與故事節奏

林海峰、楊詩敏及禤思敏均為最初公演的演員，他們分別都掌握了角色的性格及對話之間的細節。然而首次加入演出的黃德斌，雖然擁有莊梅岩筆下Galen一角的形象，卻尚未能揣摩角色的應有的言行及情緒。其中在演繹對白上咬字不清，由第一幕與禤思敏飾演的Malena之間的對話，在大多時候都需要透過對方所述的內容，才可以知道到黃德斌本來的對白是甚麼；可以理解到他主演舞台劇的經驗並不多，但是相對於同場擁有較多舞台經驗及聲音演繹的演員則因而相形見絀。演繹對白上的失誤影響了整個故事的節奏，特別是在最後一幕中，Galen與兒子Darren的交流本應可以呈現角色軟弱的一面，但是在於演繹對白上的生硬，詮釋不了莊梅岩在劇本中的細膩。

由林海峰所飾演的Terry與Malena在家中吵架的第八幕，同樣出現了打斷故事節奏的情況，然而卻是受到觀眾對於演員本身的形象所影響。本來莊梅岩在這一幕所寫下的對白如：「即係點呀？你想話我哋打成平手呀？你就係因為Sheila所以特登搭上Galen？你想報復我？」都是以吵架時候雙方的爭執，來推進到故事的高潮。當中的對白和林海峰本身的演繹，都沒有讓人發笑的原意；觀眾卻因為林海峰本身的形象而哄堂大笑，因此失去了一個緊湊的節奏，亦讓人忽略了禤思敏的演繹。

舞台設計及配樂

在於舞台設計上，整個裝置主要以傢具的配置築建天台、酒吧及家中等的場景，背景則以樓梯貫連情節。在於則樓梯上的運用較為單一，大多時候只是用以呈現角色在樓梯上走動的過渡。在沒有較大變動的換位情況下，或許更應利用樓梯的流動性，讓角色在其中進行交流，以不致讓空間變得平面。

劇中的轉場和結尾，都是以動畫形式補充及重溫故事裏曾經發生的情節。但是在於配樂的挑選上卻顯得突兀，如最後一幕結束後選擇以節奏輕快的非洲音樂配搭動畫的安排，脫離了整個故事中所呈現的曖昧氣氛。此次「短暫的婚姻」的重演在細節處理及選角安排上，影響了故事的流暢度，以讓莊梅岩所塑造的劇情中，失去了應有的張力。

短暫的婚姻2022

日期：即日至1月15日

地點：香港演藝學院歌劇院 香港灣仔告士打道一號

查詢：https://www.facebook.com/mvsm2022

參考文獻

莊梅岩（2019）。《短暫的婚姻》（頁104）。香港：天地圖書。