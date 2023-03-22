Art Central 2023：走進這3間藝廊，細看香港藝術家的藝術創作

在本年的Art Central藝術展會中，帶來了72間本地及海外藝廊，主要推動新晉畫廊及年輕藝術家的發展。其中在場地空間內，亦展出四個大型的藝術裝置作品，以探討藝術在於商業社會上的價值。展會將會自本星期三（3月22日）開放給大眾欣賞，以下首先為各藝術愛好者介紹展會中三個不可錯過的藝廊（排名不分先後）：

Odds and Ends | 展區：B2

自上年Odds and Ends畫廊於展會中，展示了香港藝術家麥穎森（Sammi Mak）作品以後。畫廊在這一年為她籌備了個展，帶來藝術家在英國坎伯韋爾藝術學院留學期間，對於物料及繪畫技巧的研究，並結合取材自文學的靈感來創作的作品；此幅作品「If We Go On You Can Take Me To Afar」以抽象的手法，探討人與人之間於心靈上交流的親密感。

Square Street Gallery | 展區：B17 & P2

早前於Square Street畫廊舉辦個展「無厘頭觀看之道」的香港藝術家廖諱衡（Ticko Liu），在此次展會中帶來最新的七聯屏作品。藝術家在畫面中所呈現的是對於未來的不安，並在旁配合了親自撰寫的詩作「二月的海濱」，以一句「無奈因為相愛才看不到未來」回顧自身的感情關係。

Soluna Fine Art | 展區：B23

上年展會曾展出一系列油粉彩紙本畫作的香港藝術家吳芮慇（Rosalyn Ng），此次帶來全新混合媒介（油粉彩、油畫棒及墨水）的布本作品「In Thin Daylight and Nightfall」。在經過這一年反覆的試驗以後，藝術家承續了紙本上的油粉彩繪畫技巧，在帶有質感的畫布上呈現一種介於沉澱與覺悟的力量。

Art Central 2023

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）



日期：

2023年3月22日（星期三），下午兩點至八點

2023年3月23日（星期四），中午十二點至八點

2023年3月24日（星期五），中午十二點至八點

2023年3月25日（星期六），上午十一點至六點