小林麻衣子個展「流浪之心的地方」：在閉起雙眼的一刻，自己就成為了世界

空間以藍白紅三色劃分,其中或許可以被詮釋為法國國家格言中的「自由、平等、博愛」的意思,又或是香港紅白藍膠袋的一種輕巧而堅韌的特質;對於小林麻衣子而言,這三種顏色是在反映埋藏於內心的情感。展覽內大多作品中的角色的眼睛都是張開的,如「Melting Consciousness」、「Innocent In Some Ways」及「Heal Yourself」等,在配合畫面上如眼瞼一般的顏料皺褶,牠們所流露的是失落與空洞的眼神。

