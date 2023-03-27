小林麻衣子個展「流浪之心的地方」：在閉起雙眼的一刻，自己就成為了世界

低垂的雙耳與閉合的雙眼，內心所聽見和看見的都是純粹的語言。在城市裏的夜深，漆黑是不存在的。窗紗透現著委婉的光點，引領迷失的人們走往某一個特定的方向。人們是否一定需要往前走？我們是否需要跟著某段軌道前行？在樹木往後倒的瞬間，我們就一起安躺在濕濡的泥土內，浸沉在帶有養分的棲息地。日本藝術家小林麻衣子（Maiko Kobayashi）於Gallery Ascend舉行首個香港個人展覽「流浪之心的地方」，以自己於早期開始創作的角色，呈現內心世界的妥協與掙扎。

孤獨的心靈

人們在觀賞展覽的時候，專注於每一件作品本身的意義，然而作品與作品之間及空間與作品之間的對話亦同為重要。小林麻衣子闡述了命名此次展覽為「流浪之心的地方」的原因：「在籌備這一次展覽的時候，我首先考慮到的是畫廊的空間，再到自己的創作。」畫廊是一個可以容納孤獨心靈的空間，賦予迷失的人們一個休憩的地方。

空間以藍白紅三色劃分，其中或許可以被詮釋為法國國家格言中的「自由、平等、博愛」的意思，又或是香港紅白藍膠袋的一種輕巧而堅韌的特質；對於小林麻衣子而言，這三種顏色是在反映埋藏於內心的情感。展覽內大多作品中的角色的眼睛都是張開的，如「Melting Consciousness」、「Innocent In Some Ways」及「Heal Yourself」等，在配合畫面上如眼瞼一般的顏料皺褶，牠們所流露的是失落與空洞的眼神。

漆黑的安穩

在紅色的空間內，一幅以雙眼閉合的角色為主體的畫作「My Pilot Light」擺放在其中。根據小林麻衣子描述角色手中所捏著的是一團火光，當中的畫面亦似是牠從黑暗中逃竄出來。張開雙眼後所覷見的漆黑是驚懼的，雙眼闔上時所看見的漆黑則是安穩的。印度詩人泰戈爾曾在「園丁集」中寫下：「手握著手，眼戀著眼；這樣開始了我們的心的紀錄。」在閉起雙眼的一刻，自己就成為了世界，讓平靜的思緒充臆身體。

小林麻衣子個展：「流浪之心的地方」

日期：即日至4月1日

時間：周二至周六（11:00—19:00）

地點：Gallery Ascend 香港黃竹坑香葉道 43 號 The Arca 8樓 B室

查詢：https://www.galleryascend.com/exhibitions

參考文獻

冰心（譯）（2018）。《園丁集》（原作者：Rabindranath Tagore）。北京：台海出版社。（原作出版年：1913）