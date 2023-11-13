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13/11/2023

梁慧欣個展「若世界在明日結束」：我們在某刻都需要承認自己是軟弱，但船舶總有泊岸的時候

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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

 

　　在主題公園內排隊登上過山車的時候，總會聽見糾結的人們進行以下的對話：「這個看起來太高了吧——還是不要去玩好了，我很害怕！」「要不我們現在離開？」「但是看起來好像很刺激的樣子！」大概每一個人對於未知，都會感受到一份恐懼與不安。痛苦和悲傷是真實存在的，它們都是帶有著尾巴，而且會不斷再生。我們只可以偶爾把尾巴截斷，然後盡量在它的生長期間選擇苦中作樂；嘗試在沒有負擔的時候，探索世界的未知。想像力可以讓人們暫時逃離起伏的生活，幻想是一種調整情緒的方式。在自己構築的空想世界裏，我們都擁有著離開的權利。香港藝術家梁慧欣在Touch Gallery舉辦個人展覽「若世界在明日結束」，其中的主題取材自香港樂隊粉紅A的同名歌曲，在畫作中描繪自身在面對世界末日時的心境。

 

梁慧欣作品（左起）《Mind the gap》（2023年）及《Welcome onboard》（2023年）

 

　　由梁慧欣自行塗製的火車模型場景，搭配著安閒的音樂，彷彿在展覽空間內展現了畫作中的一段空想旅程。粉紅A在《若世界在明日結束》中寫下：「可否今次／放棄上班／可否今次／與我去玩／可否今次／你要放膽／可否今次／只得今次」這段歌詞或許是在代表著末日來臨之前的一份期盼，歌詞中的對話亦似是與畫作《Mind the gap》互相呼應。橢圓的畫布由電話筒的圖像所圍繞，電話線則分隔著兩個身處於不同時區的朋友，他們像是在透過越洋電話來計劃行程。繼而延伸到隔壁的《Welcome onboard》，這一對朋友分別坐在火車的首尾車廂從遠處凝視著對方；他們在到達了目的地以後，共同經歷於旅途上遇到的各種情景。

 

梁慧欣作品（左起）《Please fasten your seat belt》（2023年）、《Attention please》（2023年）、《Leave your luggage here》（2023年）及《Device connected》（2023年）

 

　　《Please fasten your seat belt》的車禍、《Attention please》的荊棘、《Leave your luggage here》的火海、《Device connected》的連繫和《Crossing a zone of turbulence》的山坡，畫中的人物都以空洞的神情、豎立的頭髮和顫抖的嘴唇來應對不同的災禍。連接著《Mind the gap》的最後一張作品為《We wish you a safe and pleasant journey 》，畫面所描繪當中的是一對牽著手於海上漂流的朋友，他們由一條圍巾所連繫著。船舶和海浪的形狀像是女性的陰戶，其中的人物彷彿置身於陰道口的位置，圍巾亦成為還沒有被剪斷的臍帶。此作品或許是在呼應著一種「終結亦是開始」的象徵，一切也只是在等待回歸最初的狀態。

 

梁慧欣作品（左起）《We wish you a safe and pleasant journey 》（2023年）及《Mind the gap》（2023年）

 

　　在張學友的歌曲《明日世界終結時》中，作詞人潘源良寫道：「在明日世界終結時候／都不悔今生／曾經跟你走／在成敗進退反覆當中爭鬥／唯獨有你的愛／如動力在背後」 若粉紅A的歌詞代表著一種期盼，張學友的歌曲則是感恩的自白。人們在面對困境的時候，從來都無法擺脫焦慮的情緒，身旁的人亦只能給予陪伴。偶爾怨懟著自己的恐懼、偶爾去宣洩自己的憤怒，我們在某一刻都需要承認自己就是軟弱的——船舶總有著泊岸的一刻。

 

梁慧欣個展「若世界在明日結束」

日期：即日至 2023 年 12 月 2 日

時間：11:00—19:00（週一及週日休息）

地點：Touch Gallery 香港中環荷李活道10 號大館3座2樓202室

查詢：https://www.touchgalleryhk.com/zh/chivas-leung-if-the-world-end-tomorrow

 

 

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