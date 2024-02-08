電影《味遊心窩》：「婚姻是一頓由甜品開始的晚餐」

電影《味遊心窩》的主角美食家多丹（Benoît Magimel 飾）對家庭廚師尤珍妮（Juliette Binoche 飾）訴說：「婚姻是一頓由甜品開始的晚餐。」多丹一直追求著尤珍妮，後者因為熱愛自由而沒有選擇步入婚姻。美食家在故事的後半段為了廚師親自下廚，安排了一個完整的求婚晚宴。在準備甜品的時候，多丹反覆挑選著不同形狀的糖漬洋梨；他在碟子上所擺放的梨子，呼應著赤裸的尤珍妮在床上側躺的姿態，彷彿自己所愛的人也是食材的一種。

在故事最後的回憶片段中，尤珍妮詢問著自己對於多丹的身分：「到底我是一位妻子，還是廚師？」多丹的答案是後者。人們在現今不再選擇婚姻，即使擁有了小孩，亦只是以情侶的關係相處，因為一生一世的承諾在速食戀愛的時代裏，驟似是虛無飄渺的話語了。戀愛是一道菜式，婚姻則是經過設計的菜單。人們現在唯一需要的東西是自由，我們被社會上的制度所規限著，嘗試從愛情裏得到快樂，彷彿這是唯一可以獲得快樂的方法。

不純潔的婚姻

人們現在的戀愛模式不再需要一個既定的步驟，就好像是先讓對方進入自己的身體，之後再考慮是否要瞭解對方的靈魂，一切都只是跟隨著當刻的心情去做——我們是崇尚自由的個體。婚姻所賦予是一種可見的儀式感，安穩地預測即將會發生的事情。婚姻從來都不是純潔的。人們總是為著某一個目的而結婚，他們為了小孩、金錢和親人的渴求，才選擇步入婚姻。婚姻看起來只是讓人們知道自己在人生的某一個階段中，成功達到了社會所交付的期望。

多丹的友人在尤珍妮離世後，為美食家物色了一位合適的家庭廚師，他們在最後一幕中亦一起前往與那一位廚師會面。這一種從哀悼到雀躍的心情變化，或許是在暗喻多丹所鍾愛的從來都只是美食；只要找到一個可以滿足他對於美食的慾望的人，也就等同於慰藉了他的心靈。「婚姻是一頓由甜品開始的晚餐。」婚姻看似是一段由甜蜜所主導的關係，但是甜品其實是整個菜單裏的最後一道菜式。品嘗過甜點以後的人們，擁有不去完成套餐的理由。