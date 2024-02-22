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22/02/2024

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季

#Art & Culture #藝術 #音樂 #音樂會 #梵志登 #Jaap van Zweden #指揮 #香港管弦樂團
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

 

　　由梵志登（Jaap van Zweden）指揮的香港管弦樂團在2月16日於香港文化中心，為觀眾帶來蕭斯達高維契的《第九交響曲》、布拉姆斯的《第一交響曲》，拉赫曼尼諾夫的《巴格尼尼主題狂想曲》亦由最年輕的吉爾摩藝術家大獎得主（Gilmore Artist Award）法國鋼琴家康特洛夫（Alexandre Kantorow）領銜演繹。

 

康特洛夫的《巴格尼尼主題狂想曲》

 

圖片來源：香港管弦樂團官方Facebook專頁。

 

　　康特洛夫在《巴格尼尼主題狂想曲》中的演出可以比喻為一場由日光烘托的細雨，他所彈奏的音符就如每一顆清晰而渾圓的雨滴，時而狂妄、時而委婉，其中的樂章引領觀眾行走在不需要打傘的雨季。康特洛夫的演繹為曲目賦予了全新的詮釋，尤其在最為人熟悉及用作《時光倒流七十年》（Somewhere in Time）配樂的第十八變奏段；本來是抒情的段落，在鋼琴家的演奏下，成為了理性與感性之間的融合——彷彿成為了一個在充滿結構的社會裏的和煦懷抱。康特洛夫在演奏時的風格呈現著謙卑而自信的姿態，讓人聯想起拉赫曼尼諾夫自身內斂的性格。

 

圖片來源：香港管弦樂團官方Facebook專頁。

 

　　蕭斯達高維契的《第九交響曲》與布拉姆斯的《第一交響曲》 形成了強烈對比，前者充滿驚喜而無法讓人預料樂章的發展，後者則存在著一種平穩而遞進的史詩式鋪墊。在梵志登的指揮下，香港管弦樂團完整地糅合了兩者的特色，並以《巴格尼尼主題狂想曲》作為轉折的段落。

 

　　作家三毛在《雨季不再來》中寫下：「到時候，我早晨起來，對著鏡子，我會再度看見陽光駐留在我的臉上，我會一遍遍的告訴自己，雨季過了，雨季將不再來，我會覺得，在那一日早晨，當我出門的時候，我會穿著那雙清潔乾燥的黃球鞋，踏上一條充滿日光的大道，那時候，我會說，看這陽光，雨季將不再來。」日光輕撫著乾癟的荒地，從葉尖沿流下來的雨水餵養了散落的裂縫。

 

梵志登與康特洛夫 I

日期：2024年2月16日 (星期五) 8:00pm

地點：香港文化中心音樂廳

電台錄音：2024 年2月16日及17日的音樂會由香港電台第四台（FM 97.6-98.9 兆赫及 radio4.rthk.hk

現場錄音：2月16日的錄音將於3月23日晚上8時播放，3月28日下午2時重播；2月17日的錄音將於3月30日晚上8時播放，4月4日下午2時重播。

 

 

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