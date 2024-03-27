精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫

一年一度的藝術盛事為藝術愛好者帶來「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「光映現場」、「藝聚空間」及「策展角落」等的展區；對比上年的藝廊參展數目，本年亦增加至243間藝廊，兩層的展廳分別蕴涵畫作、雕塑、繪畫及攝影等作品。展會將於本星期四（3月28日）開放予公眾欣賞，現在率先為讀者挑選了三大矚目的藝廊（排名不分先後）：

Gallery Exit | 展區：1D29

香港藝術家鄺詠君在本年展會中帶來油彩作品《回溯旅行 V》，並首次在此系列中糅合裝置的部分。木凳為藝術家於繪畫時使用的輔助工具，在繪製途中亦會讓顏料無意間於表面散落。在整個裝置的表現方式上，除了是風景上的交疊，還有讓觀賞者在展出空間內感受到，創作過程中的時間推移。

Alison Jacques | 展區：3D06

首次參與Art Basel的倫敦藝廊Alison Jacques，為觀眾帶來藝術家Sheila Hicks的一系列橫跨70年的重點作品。Hicks主要以纖維作為自己的創作媒介，在「Comets」及「Lianes」系列中運用不同物料的線，來編織出作品與觀賞者之間的心理狀態。藝術家最為著名的作品都以裝置形式出現，譬如2017年威尼斯雙年展中的《Escalade Beyond Chromatic Lands》。

gdm | 展區：3C30

gdm畫廊帶來了香港動畫導演及視覺藝術家江記的全新作品《Destination: Now》，以燈箱及左右交疊的效果，描繪香港舊式巴士與隱藏在其中的少女形象。江記稍前亦於大館舉辦個人展覽「江康泉：戰國龐克」，以一系列裝置及媒體作品，呈現詩人屈原在未來世界重生的經歷。

Art Basel 2024

地點：香港會議展覽中心 香港灣仔博覽道1號





公眾參觀

3月28日（星期四）下午2時至晚上8時

3月29日（星期五）下午2時至晚上8時

3月30日（星期六）下午1時至晚上7時