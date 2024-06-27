港樂《漂泊的荷蘭人》及《歡送梵志登音樂會》：一段旅程的結束便是另一段旅程的開始

假若沒有目標和終點，人們還會否願意去冒險？開展了一段旅程的人都往著自己目的地進發，他們也或許是相信著某一個遙遠的傳說，而為了印證它是真實存在的，才讓自己編寫這一個漂泊的冒險故事。開展或結束一段旅程都需要一份勇氣，知道在甚麼時候需要休息和停歇、知道在甚麼時候需要全速前進，一段旅程的結束是象徵著另外一段旅程的開始。在我們找到了目標以後的旅程，才是屬於一次華麗的冒險。由梵志登指揮的香港管弦樂團在過去的兩個星期於香港文化中心，分別為觀眾帶來華格納的著名歌劇《漂泊的荷蘭人》及擔任香港管弦樂團音樂總監的最後一場音樂會。

歌劇音樂會：梵志登 | 漂泊的荷蘭人

荷蘭指揮家梵志登以《漂泊的荷蘭人》作為卸任前指揮的最後一齣歌劇，或許亦代表了他在香港管弦樂團的十二年光景。《漂泊的荷蘭人》以德國詩人海涅的故事作為靈感，在劇中描述一艘受到詛咒在海上漂流的船隻，最後因為船長荷蘭人獲得了堅貞的愛情而得到解脫。歌唱家在沒有服裝和佈景下，以涵蘊著不同情緒的歌聲呈現在船上的爭執和牽絆。香港管弦樂團在第一幕中，以一種利用布料之間的摩擦模仿風聲的樂器「風機」，來重現了海上驚濤駭浪的氣氛。由低男中音梅力根（Brian Mulligan）演繹的荷蘭人結合了渾厚的聲線與紅通的臉孔，反映出角色承受著厄運的激動和沮喪情緒。雖然這一場演出並不屬於華格納所提倡的整體藝術（Gesamtkunstwerk）概念，然而在沒有華麗的佈置和服裝下，香港管弦樂團、香港管弦樂團合唱團、荷蘭廣播合唱團、各位歌唱家與指揮之間的合作讓觀眾體驗到雨後的美景。

歡送梵志登音樂會

《歡送梵志登音樂會》以作曲家龐樂思（OZNO）為了這一場音樂會創作的開場曲《龍之因子》 作為序幕，梵志登在場刊中寫道：「一路走來，是你們每一位觀眾陪伴我踏上這趟非凡旅程，共同分享了偉大音樂所帶來的深厚的喜悅。」香港管弦樂團接連演出了由觀眾所投票挑選的曲目，如貝多芬的《第五交響曲：第一樂章》、拉赫曼尼諾夫的《第二交響曲：第三樂章》及蕭斯達高維契的《第九交響曲：第一樂章》等，並在最後以帶有勝利氣氛的布拉姆斯《第一交響曲：第四樂章》作為結尾，彷彿呼應著此次音樂會的歡送主題。

梵志登在2024／25樂季仍然會為觀眾指揮一系列的音樂會如《梵志登與牛牛》、《梵志登與赫德里希》及《梵志登與約臣兄弟》等，就像是《漂泊的荷蘭人》的故事一般，在一段旅程結束了以後，將會以一個全新的面貌踏上另一個旅途。人們在旅途中遇上不同的人，曾經一起走過的足跡都無法被磨滅。即使地上的痕跡消失了，我們的身影也會在別人的記憶裏迴盪。

節目詳情

歌劇音樂會：梵志登 | 漂泊的荷蘭人

2024年6月21日（星期五）7:30pm

2024年6月23日（星期日）3:00pm

香港文化中心音樂廳

https://www.hkphil.org/tc/concert/opera-in-concert-jaap-the-flying-dutchman

歡送梵志登音樂會

2024年6月25日（星期二）8:00pm

2024年6月26日（星期三）8:00pm

香港文化中心音樂廳

https://www.hkphil.org/tc/concert/farewell-to-our-music-director

香港管弦樂團 2024／25 樂季套票預訂：

https://www.hkphil.org/tc/what-s-on/2024-25-season/programmes